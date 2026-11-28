Jorge Fossati destacó que su Liverpool “es un equipo fuerte” tras lograr la clasificación a la final de la Liga AUF Uruguaya al vencer a Racing por 4-2 en la tanda de los penales luego de haber igualado 2-2 en los 120 minutos de encuentro en el Domingo Burgueño Miguel en Maladonado. A su vez, reconoció que no fue un partido fácil.

“Ganó la tensión y el rival fue llevando el partido por mérito propio y en el segundo tiempo el control pasó a nuestro lado”, expuso el experimentado director técnico. Valoró que se volvió un “partido para el infarto” por el gol en el final de Thiago Fernández para darle el triunfo parcial a la Escuelita de Sayago. “Y en el minuto final lo empatamos”, recordó el técnico de 74 años.

Fossati reveló la charla que mantuvo con el director técnico del conjunto cervecero, Cristian Chambian. “Se lo dije a Chambian: llegamos por merecimiento y al que le tocara quedar afuera no lo merecía por lo hecho en todo el año”.

En el complemento se vio el Liverpool que logró alzar el trofeo del Torneo Clausura con un juego ofensivo, dominante y generando varias situaciones de peligro. Para eso, mucho tuvo que ver con los ingresos de Federico Martínez y Diego Romero en el Negro de la Cuchilla. “Fueron cambios emocionales para volver a ser nosotros”, definió el entrenador.

Federico Martínez en el penal que le dio la clasificación a Liverpool. Foto: Leonardo Mainé.

A su vez, explicó por qué Martínez —quien fue su máximo goleador en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya con siete gritos— no comenzó desde el vamos la semifinal en Maldonado: “Por una linda noticia ya que fue papá, por eso estuvo todo el miércoles para el jueves sin descansar; lo trajimos para hacer un movimiento, pero por eso no fue titular siendo muy importante en el año”.

Habló sobre Peñarol, que será su próximo rival en busca de su segundo título de la Liga AUF Uruguaya: “Es un buen rival para nosotros. Creo que tuvimos nuestro merecimiento para estar acá, nos esperan dos partidos muy difíciles, pero estamos muy fuertes”.

El festejo de Liverpool tras avanzar a la final de la Liga AUF Uruguaya 2026. Foto: Leonardo Mainé.

La final de ida será el próximo jueves en el Parque Viera, desde la hora 20:00. El Negro de la Cuchilla querrá hacerse fuerte en el feudo donde ofició de local a lo largo de esta temporada para luego definir la historia en el Campeón del Siglo el domingo 10 de diciembre, a partir de la hora 19:00, con el anhelo de volver a dar la vuelta olímpica en ese escenario. Como hizo en 2023.