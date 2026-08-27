Fénix 0-0 Liverpool en vivo por Copa AUF Uruguay: el albivioleta busca sorprender al negriazul en Capurro

Fénix y Liverpool se enfrentarán este jueves (15:00 por DSports/DGO) en el Parque Capurro por la primera fecha del Grupo 6 de la Copa AUF Uruguay. Será el debut de ambos en una serie que también integran Boston River y Colón, que recién se enfrentarán el 9 de setiembre en Florida.

El partido presenta además un atractivo particular por la diferencia de categoría entre ambos. Fénix actualmente juega en Segunda División, mientras que Liverpool compite en la Liga AUF Uruguaya. Para el Albivioleta, la Copa aparece como una oportunidad para medirse ante un rival de Primera y comenzar con tres puntos que pueden resultar muy importantes en una serie de apenas tres partidos.

Fénix llega con un envión positivo desde la Segunda División. El pasado fin de semana derrotó 2-0 a Tacuarembó como visitante, resultado que le permitió continuar su camino en el campeonato de ascenso, en el que ya aseguró un lugar en los plyaoff tras haber ganado el Torneo Competencia.

Liverpool, por su parte, llega después de una contundente actuación en la Liga AUF Uruguaya. El equipo negriazul goleó 4-0 a Cerro en su última presentación, venía de ganar por el mismo marcador ante Defensor Sporting y buscará trasladar ese buen momento al debut copero.

Fénix 0-0 Liverpool

TV: DSports Uruguay + (canales 303 y 304 de DirecTV) y DGO.

Hora: 15:00.

Cancha: Parque Capurro.

Grupo: 6.

Fénix: Ernesto Hernández; Alan Acevedo, Jorge González, Guillermo Pereira, Diego Rosa; Alex Silva, Gonzalo Andrada, Lucas Goberville, Mathías Cabrera; Bryan Olivera, Diago Fernández.

DT: Carlos Canobbio

Liverpool: Martín Campaña; Rafael Haller, Giuliano Ferrer, Santiago Milano, Santiago Laquidain, Diego Romero; Matías Mir, Gonzalo de Mello, Diego Zabala; Ramiro Degregorio, Facundo Barceló.

DT: Jorge Fossati

Árbitro: Juan Gianni.

Asistentes: Amador de Prado y Agustín de Armas.

Cuarto árbitro: Federico Río.