Evaristo González confirmó equipo para las elecciones de Peñarol con apoyo de un exministro de Economía y Finanzas

A menos de un mes de las elecciones de Peñarol, fijadas para el próximo 12 de diciembre, la campaña de Evaristo González sumó este domingo un respaldo institucional de peso en la interna aurinegra. A través de una carta abierta de adhesión, diez socios y exdirigentes de la institución oficializaron su apoyo al candidato de Espacio Siglo XXI, en coincidencia con un encuentro de presentación de propuestas realizado este mediodía en el Centro Gallego.

El documento, fechado este 15 de noviembre y titulado "A los socios del Club Atlético Peñarol", lleva la firmasdel exdirector de la OPP y exministro de Economía y Finanzas Isaac Alfie, así como las de Juan Susena, Carlos Scherschener, Julio Herrera, Juan Antonio Rodríguez, Daniel Lussich, Rafael Piñeiro, Luis Ameigenda, Néstor Da Costa y Mijael Lichtenstein.

En la declaración, el grupo plantea la necesidad de consolidar una institución "moderna, profesional, transparente y participativa, superando modelos de gestión excesivamente personalistas y dependientes de quien circunstancialmente ejerza la presidencia". Asimismo, los firmantes exhortaron a desarrollar una campaña sin agravios, subrayando que a partir del 13 de diciembre todos los sectores deberán trabajar juntos en el Consejo Directivo.

El pronunciamiento coincidió con el acto convocado este domingo a las 11:00 horas en la barbacoa del Centro Gallego (Av. Italia 7504), donde González encabezó la presentación de sus propuestas junto a las agrupaciones que respaldan su proyecto: la Lista 21, el Espacio Aurinegro 135 —sector que continuó acompañando la alianza estratégica pese a la reciente baja electoral de Carlos Lazzarino— y la Lista 82 (Vamos Peñarol).

Su idea de entrenador y el "querer cortar el castigo al hincha"

En el marco de la campaña electoral, González también dejó tres definiciones puntuales en el programa Punto Penal (Canal 10) sobre la interna directiva, el vínculo con la Conmebol y el futuro cuerpo técnico.

En primer lugar, apuntó contra el plan aplicado a los hinchas mirasoles en la compra de localidades frente a Defensor Sporting, esta noche en el Franzini por la fecha 14 del Clausura, y cuestionó el manejo interno del tema: "Me parece de muy mal gusto y no tiene sentido la recaudación de esos 50 pesos más. No se presentó nada ni se habló en la directiva. Queremos cortar el castigo al hincha", recalcó.

Por otra parte, expresó su intención de recomponer de manera inmediata la relación institucional a nivel continental: "Quiero reunirme ahora con Alejandro Domínguez para sanar distancias".

Finalmente, y a diferencia de Freddy García, quien ya confirmó a Ricardo Gareca si ganaba las elecciones, evitó entrar en la especulación electoral respecto al entrenador para la próxima temporada, aunque confirmó que su equipo ya trabaja sobre una lista acotada de candidatos: "Tenemos 3 nombres para técnicos, pero hay que respetar los procesos. Hacer campaña política con nombres no me parece algo bueno".

La carta completa

Somos un grupo de socios con una larga trayectoria de participación y compromiso con Peñarol. A lo largo de los años, desde distintos espacios, hemos defendido la necesidad de avanzar hacia una institución moderna, profesional, transparente y participativa, superando modelos de gestión excesivamente personalistas y dependientes de quien circunstancialmente ejerza la presidencia.

Esa convicción mantiene hoy toda su vigencia.

Creemos en un Peñarol con instituciones fuertes, equipos profesionales y procesos de gestión sólidos, que le permitan funcionar con eficiencia y continuidad más allá de las personas que ocupen sus cargos. No queremos regresar a modelos de conducción que entendemos superados.

Durante estos años hemos conocido de cerca la complejidad de conducir un club de la dimensión de Peñarol. Tuvimos aciertos, cometimos errores y acumulamos una experiencia que reafirma nuestras convicciones. Lo que cambia es la forma de llevarlas adelante.

Por eso, quienes firmamos esta declaración hemos decidido respaldar la candidatura de Evaristo González en las elecciones del próximo 12 de diciembre.

Lo hacemos porque conocemos su trayectoria y su conocimiento del club, porque valoramos que presente un programa de gobierno concreto y porque compartimos su visión de una gestión responsable, profesional y transparente.

Creemos que Peñarol necesita sumar capacidades y construir alternativas superadoras, poniendo siempre los intereses de la institución por encima de las diferencias personales o sectoriales.

En ese espíritu, convocamos a todos los sectores a desarrollar una campaña electoral con altura, educación, respeto y sin agravios entre nosotros, todos los peñarolenses, donde prevalezcan las ideas y las propuestas.

Porque al día siguiente de las elecciones, quienes hoy compiten deberán sentarse alrededor de una misma mesa en el Consejo Directivo, con la responsabilidad compartida de trabajar y llevar a nuestro Peñarol a las más altas distinciones.

Las diferencias electorales son circunstanciales.

Nuestro compromiso con Peñarol debe estar siempre por encima de ellas.

Invitamos a los socios que comparten estas convicciones a acompañar esta propuesta.