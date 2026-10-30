Evaristo González anunció nuevos integrantes en su lista y dejó guiño a Lazzarino: "Podríamos trabajar en conjunto"

A 45 días de las elecciones de Peñarol, fijadas para el 12 de diciembre, varios de los candidatos presentaron sus fórmulas. Este viernes Juan Pedro Damiani compartió con Ovación un comunicado en el que presenta su equipo de trabajo de cara a la recta final de la campaña electoral.

Horas después, Evaristo González confirmó sus compañeros de alianza y publicó un mensaje en X para dejar en claro que está "lejos de querer dividir a la oposición".

"Quiero dejarle en claro al socio e hincha de Peñarol, que estoy lejos de querer dividir a la oposición. Debemos dejar los egos de lado y apostar a gobernar el club. Sin aquellos que ya han tenido la oportunidad de presidir, y han golpeado una y otra vez el prestigio de nuestra institución", escribió el actual consejero.

"Siguiendo esa línea, quiero confirmar y agradecer el apoyo de La Lista Ochenta y Dos, Pablo Amaro y Sebastián Scher, grandísimos dirigentes que, junto a sus equipos de trabajo, formaban parte de Tu Peñarol y Generación 129 respectivamente; y que además cuentan con el reconocimiento y destaque de absolutamente todos los sectores", añadió Evaristo, que competirá por tercera vez consecutiva tras alcanzar el 35,5% de los votos en 2023.

El guiño a Carlos Lazzarino

Pero además, le envió un guiño a Lazzarino, otro de los candidatos a la presidencia. "Por otra parte, me han consultado mucho en estas semanas por el candidato Carlos Lazzarino. Lo considero un buen dirigente de épocas más gloriosas, que ha decidido volver al ruedo y tiene mi total respeto y atención. Nuestros proyectos tienen muchas similitudes y podríamos trabajarlos en conjunto", añadió.

Quiero dejarle en claro al socio e hincha de Peñarol, que estoy lejos de querer dividir a la oposición.



Debemos dejar los egos de lado y apostar a gobernar el Club. Sin aquellos que ya han tenido la oportunidad de presidir, y han golpeado una y otra vez el prestigio de nuestra… — Evaristo González (@EvaristoXXI) October 30, 2026

La cuenta oficial de la Lista 82 anunció que "sigue sumando fuerza de cara a las elecciones de diciembre. Estamos muy felices de anunciar que se incorporan a nosotros valiosos compañeros que supieron participar durante los últimos 6 años de la vida institucional del club".

Scher le contestó a la publicación y agradeció el hecho de sumarse al equipo: "Feliz de no bajar los brazos. Feliz de seguir rodeado de gente honesta, directa, frontal y que por sobre todo ama a Peñarol incondicionalmente. Agradecido con Pablo por la confianza en mi para ser compañero de ruta. Y por sobre todo, ilusionado con darlo todo para poder acercarnos cada vez más al club que queremos".

Queremos contarles que la Lista 82 sigue sumando fuerza de cara a las elecciones de diciembre.



Estamos muy felices de anunciar que se incorporan a nosotros valiosos compañeros que supieron participar durante los últimos 6 años de la vida institucional del club.



Los equipos de… pic.twitter.com/x8G90iiWrf — Lista Ochenta y Dos (@lista82penarol) October 30, 2026