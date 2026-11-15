Ricardo Gareca será el entrenador de Peñarol si Freddy García gana las elecciones: cómo se conforma su equipo

A menos de un mes de las elecciones de Peñarol, la Lista 1414, encabezada por Freddy García, anunció Ricardo Gareca será el entrenador de Peñarol en caso de ganar las elecciones presidenciales. Este domingo, en el marco de una convocatoria realizada en las afueras del Palacio Peñarol, también se presentó la estructura de gestión deportiva que acompañará el proyecto, con responsables definidos para las distintas áreas del club. La propuesta contempla a José “Pepe” Herrera como Gerente de Estrategia Deportiva y a Walter Pandiani como secretario de Gerencia Deportiva, junto a un equipo de profesionales que tendrá responsabilidades en áreas deportivas, económicas, formativas, institucionales y de seguridad.

Freddy García, candidato a presidente de Peñarol. Foto: LEO MAINÉ

El técnico argentino cuenta con una extensa trayectoria internacional, tanto en clubes como en selecciones nacionales. Dirigió equipos como Vélez Sarsfield, Palmeiras, Universitario de Perú y Talleres de Córdoba, y estuvo al frente de las selecciones de Perú y Chile. Con el combinado peruano consiguió la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y alcanzó la final de la Copa América 2019.

José “Pepe” Herrera, quien estará al frente de la Gerencia de Estrategia Deportiva, explicó los motivos de la elección y destacó la trayectoria internacional del entrenador, su experiencia en equipos de primer nivel y su capacidad para trabajar bajo la exigencia de competir por títulos.

“Buscábamos un entrenador ofensivo, que esté acostumbrado a vivir con la presión de ganar cada domingo y cada campeonato que se presente. Ricardo Gareca reúne esas condiciones, tiene mucha experiencia en equipos de alto nivel y, sobre todo, en dos selecciones a nivel sudamericano”, explicó Herrera el encuentro.

El exfutbolista también destacó el conocimiento y la admiración que el entrenador argentino tiene por Peñarol, un aspecto que resultó determinante durante las conversaciones. “En la primera charla, sin saber lo que yo le iba a proponer, empezó a hablarme de Peñarol, de su admiración por el equipo, por su historia y por su hinchada. Me habló de lo que representa vestir esta camiseta a nivel local y mundial. Eso realmente me sorprendió y terminó de convencerme de que íbamos por el camino adecuado”, señaló.

Ricardo Gareca, entrenador de Chile. Foto: AFP.

En cuanto a la propuesta futbolística, Herrera aseguró que existen importantes coincidencias entre la visión del entrenador y el proyecto deportivo de la Lista 1414. La intención es conformar un equipo protagonista, agresivo, dinámico y con vocación ofensiva. “Queremos un equipo agresivo, dinámico, que juegue muy cerca del arco rival y no del nuestro, con buen trato de pelota”, afirmó.

Otro de los aspectos destacados fue la intención de dar protagonismo a los futbolistas surgidos de las divisiones formativas. Herrera valoró especialmente la predisposición de Gareca para promover juveniles al primer equipo, lo que permitirá fortalecer el trabajo que se realiza en las inferiores.

Además, confirmó que durante las conversaciones se abordó la planificación de la próxima temporada y la situación contractual de los integrantes actuales del plantel. De esta manera, el entrenador ya cuenta con información sobre los futbolistas que tienen vínculo vigente y aquellos que finalizarán sus contratos próximamente.

José "Pepe" Herrera estará al frente de la Gerencia de Estrategia Deportiva, desde donde tendrá la responsabilidad de conducir la planificación y el desarrollo del proyecto deportivo.

Por su parte, Walter “Rifle” Pandiani se desempeñará como secretario de Gerencia Deportiva. El exdelantero uruguayo desarrolló una destacada trayectoria internacional, defendiendo camisetas como las de Peñarol, Deportivo La Coruña, Mallorca, Espanyol y Osasuna, además de integrar la selección uruguaya. Tras su etapa como futbolista también desarrolló una carrera como entrenador.

Herrera destacó que conoce a Pandiani de su etapa compartida en Peñarol y que tiene muy buenas referencias tanto de sus condiciones profesionales como personales. “Con Walter ya compartimos una etapa en Peñarol y conozco sus características. Va a tener un trabajo de todos los días junto al plantel y al entrenador, solucionando situaciones y aportando para que ambos se sientan cómodos y tengan todo lo necesario para trabajar. La idea es que el equipo y el cuerpo técnico puedan dar el máximo, como nosotros pretendemos”, explicó Herrera.

La estructura de gestión deportiva presentada hasta el momento por la Lista 1414 se completa con el profesor Alejandro Valenzuela, quien estará a cargo de Metodología y Preparación Física Institucional; Fabián Coito, responsable de Divisiones Formativas; Damián Macaluso, al frente de la Dirección Técnica del Área de Juveniles; y la doctora Laura Puppo, responsable del área de psicología.

También integrarán el equipo en otras áreas el contador Juan Carlos Herrera, quien estará al frente del Área Económica; Javier «Gitano» Fornaro, responsable de Seguridad Institucional; Rilo Márquez y Álvaro Costa, a cargo de Seguridad de Convivencia Civil; y el escribano Edgar Welker, quien se desempeñará como representante ante la AUF.

