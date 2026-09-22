"Error claro, el VAR debió intervenir", afirmó el Comité de Árbitros que admitió roja tras falta sobre Valverde

"Esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo", ese fue el diagnóstico de Real Madrid sobre Federico Valverde luego de terminar lesionado el partido ante Atlético de Madrid lo que lo obligó, por ejemplo, a bajarse de la convocatoria de Uruguay para los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India.

El Pajarito volverá "pendiente de su evolución", pero es sabido que tendrá varios días de recuperación, aunque mal no le viene el parate de la actividad con el Merengue para trabajar en su regreso que será recién el 10 de octubre cuando el equipo de José Mourinho enfrenta a Villarreal luego de la fecha FIFA.

Las críticas de Real Madrid al arbitraje han acrecentado en las últimas horas y es que sumado al reclamo de la infracción sobre Valverde, también se hizo hincapié en otras decisiones de Miguel Ángel Ortíz el árbitro principal del derbi de la capital española.

"Tiempo de Revisión" se llama el streaming de la Real Federación Española de Fútbol donde el Comité de Árbitros —encabezado por Francisco Soto Balirac— analiza a través de un video las jugadas más polémicas del fin de semana y le da una nueva interpretación —si esto fuera necesario— a las decisiones de los árbitros.

Luego de lo ocurrido el pasado domingo, se analizó lo ocurrido en la situación donde el surcoreano Kang In Lee le entró muy duro a Federico Valverde. El video permite escuchar la cámara del árbitro en la que se percibe que el uruguayo le reclama: "Lo viste, ¿no vas a amonestar?".

En su interpretación, el Comité de Árbitros indica que "Kang In Lee se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Impactó con los tacos (tapones) en la pierna, con torsión de articulación, hay riesgo alto de lesión". Por todos esos detalles es que resumen que la jugada se debía sancionar con "tiro libre directo y tarjeta roja".

Por lo tanto se indicó que hay un "error claro y manifiesto del árbitro", así como que también "el VAR debió intervenir". Cabe recordar que fue sancionada infracción, pero el jugador del equipo Colchonero no fue amonestado.

Por las intensas protestas de Real Madrid, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticó este martes al conjunto Merengue y afirmó que "un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad". "Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia", añadió el mandatario, en un nuevo episodio del desencuentro que protagonizan desde hace tiempo Tebas y el Real Madrid. "Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped", insistió Tebas.

Mientras tanto, el conjunto presidido por Florentino Pérez, replicó: "Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones. Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos".