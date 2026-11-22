Inter Miami, con Luis Suárez y Lionel Messi como titulares, sufrió un duro golpe en el primer partido por la ronda inicial de los playoffs de la MLS Cup, certamen en el que es el vigente campeón. Como local, en el Nu Stadium de Miami, el equipo conducido por Cristian Kily González, fue goleado por 3-0 frente a Columbus Crew de Santiago Rodríguez, que también fue titular.

Messi, a los 39 años y con el amor propio que lo caracteriza, fue el jugador de Inter Miami que más intentó, sin embargo tuvo escasa compañía en un contexto muy espinoso: el equipo rosa jugó con un hombre menos durante 55 minutos, por la expulsión del argentino Gonzalo Luján. El 3-0 en contra actúa como cimbronazo, pero, precisamente en una semana, Inter Miami tendrá la revancha.

Durante el partido, el capitán argentino protagonizó una acción infrecuente de su parte. Inter Miami ya perdía cuando Gonzalo Tapia (autor de dos de los tres goles) y la Pulga fueron amonestados tras una discusión en una acción en la que el argentino quiso hacer rápido un lateral, pero el chileno se lo impedía y le arrojó la pelota en la cara.

Lionel Messi drilled Gonzalo Tapia in the head with this throw-in pic.twitter.com/TEwPTFvMSK — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 22, 2026

“Fue una jugada de partido, no sé si es roja, no soy árbitro para decirlo, pero es una jugada de partido y quedó ahí”, comentó el chileno que jugó en el River argentino y se mantuvo perfil bajo tras la situación al ser consultado al término del partido.

El juego finalizó 3-0 y Maximiliano Falcón, el otro uruguayo del Inter Miami, estuvo en el banco pero no ingresó.

Messi no se pronunció y Suárez apeló a dar vuelta la serie. "No hay tiempo para lamentar, no hay excusas. Ganar o ganar el próximo", escribió el salteño este domingo.

¿Cómo se define la serie?

La serie es al mejor de tres y sin diferencia de gol acumulada. Es decir que, si Inter Miami gana por la mínima diferencia de visitante en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, el sábado 28 de noviembre, forzará a un tercer encuentro (pautado para el 2 de diciembre, en Miami). El ganador se enfrentará con New England Revolution o Philadelphia Union en las semifinales.

Con información de La Nación / GDA.