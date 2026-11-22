Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, daba una nota con DSports tras consagrarse campeón de la Sudamericana cuando se desmayó y despertó mucha preocupación. “Disfrutar, agradecer por todo lo que vivimos…”, dijo en el momento que cayó desplomado al suelo. Rápidamente fue atendido por los médicos del conjunto argentino que estaban en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia.

EL SUSTO DE PAREDES



Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció.



El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios.



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Paredes había dejado el campo de juego a los 13 minutos del segundo tiempo y fue reemplazado por Tomás Belmonte debido a una baja de presión, presuntamente provocada por las altas temperaturas de Barranquilla y un cuadro de deshidratación.

Por su parte, el entreandor Rodolfo Arruabarrena se refirió al estado del volante y confirmó que los síntomas habían comenzado durante el término del primer tiempo en un conferencia de prensa. “Lo crucé en el vestuario. Tuvo un bajón, se sentía mareado. En el descanso mejoró un poco, pero a los 10 minutos se veía que le costaba trasladarse a los costados. Le costaba trasladarse a los costados. Él fue muy honesto y pidió el cambio, y recién me enteré de su segundo bajón”, explicó.

Si bien Paredes fue asistido apenas se desmayó y se recuperó, el jugador fue trasladado a una clínica en Barranquilla para realizarle estudios por precaución. De esta manera, se atrasó el retorno de Boca a la Argentina, que estaba previsto para la madrugada.

Tras el partido, Paredes hizo un posteo en sus redes sociales para llevarle calma a los hinchas y bromeó: “Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre. Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”.

El posteo de Leandro Paredes tras el mareo. Foto: @leoparedes20

Boca aprovechó la broma del jugador y utilizó las mismas palabras para anunciar su regreso al hotel con sus compañeros. "Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá", expresa la cuenta oficial del club en donde se oye al argentino diciendo "estamos bien, estamos bien".

#ParteMédico



Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá. 🏆💙💛💙 pic.twitter.com/zGoHBT74ZB — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2026

"Tas' loco, se me desvaneció el capitán", expresó Merentiel tras el episodio, sabiendo que Paredes ya se encontraba bien tras su desmayo.