Entre el sueño y la falta de oportunidades: Nahuel Acosta se despidió de Peñarol y ya tiene nuevo equipo

Mientras Peñarol se apresta a recibir a Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, en la antesala al clásico ante Nacional, Nahuel Acosta se despidió del Carbonero con una sentida y sincera carta en sus redes sociales.

Acosta, extremo derecho de 26 años que puede jugar por ambas bandas o como mediapunta, surgió de Rentistas y tuvo pasos por Sud América y Albion antes de hacer una gran temporada con Cerro en 2023 y llamar la atención de Peñarol que lo fichó en 2024.

"El sueño más grande de mi vida cumplido", manifestó Acosta en su sentida despedida en redes sociales, aunque no tuvo las oportunidades que esperaba en el conjunto aurinegro.

En su primera temporada con Peñarol, Acosta llegó a tener incluso un puñado de minutos en Copa Libertadores, pero siempre fue una opción de recambio para Diego Aguirre. El surgido de Rentistas solo llegó a participar de 15 partidos durante 2024 con el Carbonero en un total de 306 minutos, promediando 20 por encuentro.

Acosta convirtió dos goles, uno ante Boston River por Copa AUF Uruguay y otro ante Defensor Sporting por el Apertura. "Las oportunidades no fueron las que esperaba", manifestó en su despedida de Peñarol, que lo cedió a préstamo a Blooming en la pasada temporada. Con el conjunto boliviano disputó 11 partidos, promediando 64 por encuentro.

Confirmado el fin de su ciclo en Peñarol, Nahuel Acosta ya tiene confirmado su próximo destino. San Martín de San Juan, que descendió en la última temporada de la Liga Profesional de Argentina, ya lo presentó como nuevo refuerzo de cara a esta temporada que ya comenzó en busca del ascenso de vuelta a la máxima categoría. El Santo sanjuanino empató con Chacarita en la primera fecha y viene de vencer a Atlético Güemes como local.

PRIMERA NACIONAL



El delantero uruguayo Nahuel Acosta Da Silva, proveniente de Peñarol, firmó su vínculo con el Club para sumarse al plantel.



¡Bienvenido Nahu! Vamo' y Vamo' 💪🏻🇺🇾#VamosVerdinegro 🟢⚫ pic.twitter.com/XAjWGrzAFX — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) February 22, 2026

Nahuel Acosta se despidió de Peñarol en sus redes sociales

"Me voy con el sueño más grande de mi vida cumplido y con la cabeza tranquila, porque sé lo que di cada vez que me tocó estar... y también sé lo que podía dar cuando las oportunidades no fueron las que esperaba", confesó el extremo de 206 años y destacó: "Siempre fui profesional, siempre respeté este escudo y estos colores".

"Gracias a toda la hinchada que desde el primer día me apoyó y sigue confiando en mí. Ese cariño no se olvida. Ojalá la vida y el fútbol nos vuelvan a cruzar para poder devolver, aunque sea un poco, de todo lo que me dieron. Te amo, Peñarol", manifestó Acosta en sus redes sociales.