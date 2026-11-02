Elecciones en Peñarol: nueva agrupación de hinchas manifestó su apoyo a la candidatura de Santiago Sánchez

Una nueva agrupación de hinchas de Peñarol se registró ante la Comisión Electoral para las elecciones del próximo sábado 12 de diciembre con el nombre "Peñarol es su gente", y un par de días después manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Santiago Sánchez de Origen Peñarolense (lista 6) porque comparten "la necesidad de profesionalizar la gestión, fortalecer el fútbol y las divisiones formativas, cuidar el patrimonio institucional y desarrollar todas las disciplinas deportivas", sostienen en un comunicado.

Con esta ya son 11 las listas registradas que van a participar activamente en las elecciones en Peñarol, algunas con candidato propio y otras, como en este caso, apoyando a alguno de los ocho candidatos que por el momento hay para conducir al club durante el próximo trienio.

Los representantes de la lista 87, representados entre otros por Franco Cabrera, se presentaron así en redes sociales: "Peñarol debe volver a estar cerca de su gente. (...) Nacemos con una idea clara: que la voz del socio sea escuchada, que su participación tenga un lugar real en las decisiones y que nuestro querido club vuelva a poner a su gente en el centro. (...) Este proyecto es de todos los peñarolenses que creen que podemos construir un Peñarol más cercano, participativo, transparente y unido".

Y en esa línea, este lunes expresaron su voluntad de respaldar la candidatura de Sánchez: "Coincidimos en algo esencial: el socio debe volver a ser protagonista de la vida del club. Reafirmamos que un Peñarol Obrero y Popular no sea solo un eslogan y sí se vea plasmado en lo cotidiano del club; cercano a su gente, que facilite la participación de sus socios, escuche sus opiniones y les dé herramientas reales para involucrarse en las decisiones institucionales".

"Queremos un club abierto a las familias, con entradas accesibles, espacios de encuentro, inclusión y nuevas oportunidades para disfrutar de Peñarol más allá de los noventa minutos", insisten.

Y también que comparten con Sánchez y su equipo "la convicción de que el crecimiento deportivo debe ir acompañado de un crecimiento social".

"Peñarol tiene que ser mucho más que un equipo de fútbol: debe consolidarse como una institución comprometida con la sociedad, con sus barrios, con sus peñas y con cada grupo de hinchas que se nuclee atrás de nuestros colores", concluyen.