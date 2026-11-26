El Bournemouth de Álvaro “Toro” Rodríguez está imparable en la Europa League, se encuentra en lo más alto de la fase de liga del certamen con puntaje perfecto y este jueves su nueva víctima fue el Celta de Vigo de Sebastián Cáceres: le ganó, desde atrás, 2-1 a domicilio. Es más, el uruguayo fue muy importante en la remontada del elenco británico.

La historia comenzó de la mejor forma para el local, ya que un histórico de la casa como Iago Aspas abrió la cuenta en el minuto 19. Parecía que todo marchaba sobre ruedas para el conjunto gallego en el Estadio Abanca Balaídos.

Hubo otro hecho que desató la felicidad del público locatario: la roja a Bafodé Diakité. En ese sentido, la visita se quedó con 10 hombres en el minuto 23 y con ese marcador se fueron al descanso ambos equipos.

Sin embargo, apareció el exjugador del Real Madrid para aguar la fiesta. Porque Amine Adli levantó un buen centro por el sector derecho, Rodríguez apareció solo para definir y establecer el empate parcial en el minuto 47 del complemento.

🇺🇾⚽ ¡¡FUISTE VOS, TORO!! Centro venenoso de Adli y cabezazo goleador de Álvaro Rodríguez, para marcar su 3° gol con la camiseta del Bournemouth y poner el 1-1 ante Celta de Vigo.



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De esta manera, Rodríguez alcanzó su tercer festejo con la camiseta del Bournemouth en 13 encuentros disputados entre todas las competencias. Cabe destacar que dos fueron en la Europa League y el restante en la Copa de Inglaterra, mientras que aún no ha podido convertir en la Premier League.

Bournemouth no se quedó con lo logrado y fue por más. Tal es así que ejecutó una buena maniobra colectiva que culminó el brasileño Rayan —quien fue al Mundial en Canadá, México y Estados Unidos 2026— para establecer el 2-1 final en el minuto 78.

Cabe destacar que Rodríguez disputó los 90 minutos en el conjunto inglés, mientras que Cáceres quedó relegado en el banco de los suplentes en el equipo gallego.

Los demás resultados de la jornada de la Europa League

A continuación, todos los resultados de la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League:

Besiktas 2-1 Hapoel Be'er Sheva

Viktoria Plzn 4-0 Benfica

Dinamo Zagreb 0-2 Bayer Leverkusen

Olympiacos 2-4 Milan

Olympique de Marsella 1-0 Levski Sofia

USG 2-2 Lech

Sparta Praga 2-4 AZ Alkmaar

Crystal Palace 2-1 Real Sociedad

Ferencváros 0-0 Celje

Juventus 4-1 Omonia

NEC 3-1 Rennes

OFI 1-3 Anderlecht

Lyon 0-0 Lillestrom

Sunderland 1-1 Jagiellonia

Hoffenheim 3-1 Sturm

Torrense 1-2 Celtic

Lo que se le viene al Bournemouth

Álvaro Rodríguez celebra con sus compañeros de Bournemouth. Foto: AFP.

El equipo del uruguayo Rodríguez debe pasar la página y ya pensar en su compromiso por la Premier League: será este domingo ante el Fulham en el Craven Cottage, a partir de la hora 11:05.

Bournemouth se encuentra en la quinta posición del certamen más importante del fútbol inglés con 18 puntos gracias a cinco victorias, tres empates y tres derrotas.