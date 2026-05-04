El próximo domingo con Ovación y El País reclamá tu álbum y figuritas del Mundial 2026

En año de Mundial, la expectativa es grande y mientras la Copa del Mundo no comienza, el álbum oficial del certamen es una buena opción para calmar la ansiedad y desde Panini lo saben porque la colección ya está disponible para el público.

Desde El País y Ovación te queremos ayudar con tu pasión y por eso el próximo domingo 10 de mayo podrás retirar de forma gratuita el álbum del Mundial 2026 y una plancha de ocho figuritas para que puedas comenzar la colección.

Cabe recordar que esta edición es la más grande de la historia teniendo en cuenta que al contar con 48 selecciones posee un total de 980 figuritas. Con la intención de que llenarlo no sea más complicado que en otros años, cada paquete cuenta con siete stickers a diferencia de los cinco que venían en Mundiales pasados.

Uruguay es uno de los países que tiene más venta de figuritas per cápita durante el Mundial y por eso desde la empresa que elabora la colección se permitió que para este 2026 el álbum se pueda fabricar directamente en nuestro país.

En esta ocasión, cada selección cuenta con dos páginas y 20 figuritas. Los 18 retratos elegidos para cada plantel, además del escudo de la federación y el equipo formado. Además de contar con figuritas vinculadas a la organización del torneo y un sector de históricas.

En el caso de Uruguay, los 18 jugadores seleccionados son: Sergio Rochet, Santiago Mele, Ronald Araujo, Josema Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Guillermo Varela, Nahitan Nández, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz, Maximiliano Araújo, Darwin Núñez, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Facundo Pellistri.

La Copa del Mundo está cada vez más cerca, pero antes de que la pelota empiece a rodar, la pasión por el Mundial está puesta en el álbum, ese que no podés olvidarte de reclamar con El País y Ovación.