El plantel de Rampla Juniors dejó de entrenar por salarios adeudados y amenaza con no presentarse a competir

La delicada situación institucional y económica de Rampla Juniors volvió a quedar expuesta este domingo luego de que el plantel principal emitiera un duro comunicado en el que anunció la suspensión de los entrenamientos debido a la falta de pago de sus remuneraciones correspondientes a los meses de abril y mayo.

En el texto, los futbolistas señalaron que la medida se tomó ante la "nula respuesta" de la dirigencia para resolver el conflicto y aclararon que la decisión había sido comunicada con anterioridad a los responsables del club, descartando que se tratara de una determinación impulsiva.

"Como plantel hemos decidido no presentarnos a partir de hoy a los entrenamientos hasta obtener una solución", expresa el comunicado difundido por los jugadores del Picapiedra. A su vez, los futbolistas explicaron que, por respeto a los hinchas, se presentarán este sábado para disputar el encuentro frente a Rocha.

Sin embargo, dejaron un mensaje de fuerte advertencia: en caso de no encontrar una solución al problema económico, ese compromiso podría ser el último que disputen hasta que se regularice la situación. El plantel también le pidió comprensión y apoyo a la parcialidad rojiverde, que ha acompañado al equipo durante un período complejo tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Rampla Juniors atraviesa una crisis que se arrastra desde el año pasado, en 2025 tocó fondo en lo deportivo descendiendo al fútbol amateur, una mancha muy grande para un equipo histórico del fútbol uruguayo.

Comunicado del plantel de Rampla Juniors por falta de pagos. Foto: Captura de pantalla

A comienzos de esta temporada parecía que el equipo del Cerro no podría competir ya que tenia deudas pendientes, finalmente pudo abonar el dinero que llegó a traves del empresario Foster Gillet y pudo participar de la tercera categoría del fútbol local.

El Picapiedra compitiendo en la Primera Divisional C, se encuentra en la segunda posición de su grupo con 16 puntos por debajo de Deustcher que tiene 21 unidades. Esto queda en un segundo plano ya que el plantel advierte que podría dejar de competir si no se soluciona la situación económica. Además, esto podría generar sanciones para la institución como una desafiliación y no poder participar en torneos AUF a corto plazo.

La situación abre un nuevo foco de preocupación en Rampla Juniors, que atraviesa momentos de incertidumbre y ahora suma un conflicto salarial que amenaza con afectar el normal desarrollo de la actividad deportiva del club.