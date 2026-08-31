El mensaje de Maxi Silvera tras ganar el clásico con Nacional en el Campeón del Siglo: "Feliz por esta victoria"

Nacional celebró por lo alto el triunfo de este domingo ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo y, una vez finalizado el clásico, también trasladó los festejos a las redes sociales. Maximiliano Silvera fue uno de los futbolistas que dejó un mensaje tras el partido en el que tuvo que ingresar a los 11 minutos.

Maxi Gómez debió ser reemplazado en ese instante del clásico frente a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura tras quedar visiblemente dolorido y el ex Peñarol lo reemplazó. Al ingresar fue silbado por el Estadio Campeón del Siglo, que comenzó a cantar: "El que no salta es un traidor".

Hizo un buen partido, generó faltas y amarillas para el rival, cumpliendo un rol que se le pedía y exigía desde que llegó al club en enero. “¡Feliz por esta victoria y por este equipo que nunca se da por vencido! Nacional”, escribió el delantero tras la victoria, mensaje que acompañó con imágenes.

Su posteo tuvo varias respuestas de compañeros como Luis Mejía, quien le escribió "mucho Maximiliano", un "claro que si amigo" de Maxi Gómez, Francisco Calvo, quien comentó "sos un crack", Santiago Silva, Rodrigo Martínez, que escribió "mucho hermano", y Luciano Rodríguez, como también del extricolor Franco Fagúndez.

Daniel Carreño destacó el desempeño de Maximiliano Silvera y lo elogió al dar su conferencia post partido desde Los Céspedes: "Fue emocionante su partido. Le hablé para apoyarlo en algún momento que pueda flaquear, pero no mostró ningún síntoma. En toda la semana hablé con él, lo que podía costarle el partido, luchó mucho y corrió mucho", confesó sobre el delantero.