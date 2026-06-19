El hijo de Felipe Melo jugará en Uruguay: Davi Melo se suma a Central Español, llega a préstamo de Fluminense

El fútbol uruguayo tendrá una incorporación con un apellido más que reconocido a nivel internacional. Davi Melo, hijo del exmediocampista brasileño Felipe Melo, fue cedido por Fluminense y jugará en Central Español hasta mediados de 2027.

El mediocampista, nacido el 20 de noviembre de 2005 en España y de nacionalidad brasileña, se desempeña como volante central, la misma posición en la que brilló su padre a lo largo de una extensa carrera en clubes de primer nivel de Europa y Sudamérica.

Davi Melo se formó en las divisiones juveniles de Fluminense y llegó a debutar en el primer equipo del club carioca en el Campeonato Carioca, disputando algunos minutos en un partido frente a Boavista. Aquella noche tuvo un condimento especial, ya que Felipe Melo siguió el encuentro desde la tribuna y se emocionó al ver a su hijo estrenarse profesionalmente con la camiseta del Flu.

Sin lugar en los planes del entrenador Luis Zubeldía y ya sin edad para competir en las categorías juveniles, Fluminense optó por renovarle el contrato hasta finales de 2027 y cederlo a préstamo a Central Español para que sume rodaje y experiencia en el fútbol profesional.

La llegada de Davi Melo representa un caso tan curioso como llamativo para el fútbol uruguayo: el hijo de uno de los mediocampistas más temperamentales y exitosos del fútbol brasileño, con pasos por clubes como Flamengo, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Palmeiras y Fluminense, tendrá su primera experiencia internacional.

Su arribo se da en medio del armado del plantel de Central Español para el segundo semestre. Otra de las posibilidades que maneja el club es la incorporación de Matías González, futbolista de Peñarol. Si no surge una opción concreta desde el exterior, es muy probable que el jugador termine arreglando su llegada al conjunto Palermitano.

De hecho, su representante, Edgardo Lasalvia, da prácticamente como un hecho el desembarco del futbolista en Central Español. Mientras tanto, desde la institución continúan analizando el mercado en busca de nuevas alternativas, aunque por el momento no han trascendido otros nombres.

En cuanto a las bajas, todavía no hay ninguna salida confirmada. Sí está asegurada la continuidad de Rodolfo, el arquero del equipo, quien manifestó su deseo de permanecer en la institución e incluso descartó una propuesta proveniente del exterior para seguir defendiendo la camiseta de Central Español.

Con la vuelta a los entrenamientos y varias negociaciones en marcha, Central Español empieza a darle forma a un plantel que buscará ser protagonista en la segunda mitad de la temporada y que tendrá entre sus novedades la llegada de un apellido de peso internacional al fútbol uruguayo.