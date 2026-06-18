De la sorpresiva salida de Central Español a dirigir en la B: Pablo de Ambrosio es el nuevo DT de Cerrito

Tras permanecer un mes sin dirigir luego de su inesperada salida de Central Español, Pablo de Ambrosio fue anunciado este miércoles como nuevo entrenador de Cerrito para la continuidad de la temporada en la Segunda División Profesional.

La llegada del entrenador se produjo apenas minutos después de que la institución auriverde comunicara el cese de Damián Enríquez, una decisión que tomó por sorpresa a los hinchas, ya que el equipo atraviesa una buena campaña y se mantiene en la pelea por los primeros puestos.

Cerrito finalizó cuarto en su serie del Torneo Competencia y actualmente ocupa el segundo lugar de la Fase Regular, a apenas un punto del líder. Además, marcha cuarto en la tabla Anual con 20 unidades, a solo dos del primero.

Más allá de la ilusión por pelear el ascenso, el principal objetivo del auriverde sigue siendo sumar para escapar definitivamente de la zona de descenso, condicionada por la campaña de la temporada pasada.

Para ese desafío fue elegido De Ambrosio, uno de los entrenadores de mayor crecimiento en el fútbol uruguayo durante 2026. El técnico integró el cuerpo técnico que llevó a Central Español desde la Primera División Amateur a la Segunda División y luego condujo al Palermitano al ascenso a Primera.

𝗗𝗮𝗺𝗶𝗮́𝗻 𝗘𝗻𝗿𝗶́𝗾𝘂𝗲𝘇 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿𝗮́ 𝗲𝗻 𝘀𝘂 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼, 𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗼𝘀 𝘀𝘂 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝘆 𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗲́𝘅𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝘀𝘂 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 pic.twitter.com/FZipdQuq3G — Club Sportivo Cerrito Ok (@SportivoCerrito) June 18, 2026

Ya en la máxima categoría, protagonizó un Apertura histórico al finalizar en la quinta posición con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y cinco derrotas. Entre sus resultados más destacados aparecieron los triunfos frente a Peñarol y Nacional, una campaña que además le permitió a Central tomar aire en la lucha por la permanencia.

Su salida del club Palermitano, decidida por la Sociedad Anónima Deportiva el pasado 9 de mayo, generó sorpresa en el ambiente futbolístico. Ahora, De Ambrosio tendrá un nuevo reto en Cerrito, con la misión de sostener al Auriverde en la pelea por el ascenso y consolidar su recuperación en la tabla del descenso.

𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗺𝗯𝗿𝗼𝘀𝗶𝗼 𝗲𝘀 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼



𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝗲́𝘅𝗶𝘁𝗼𝘀 🔰@wb_artegrafico ✍🏻 pic.twitter.com/ExaHGL6BVm — Club Sportivo Cerrito Ok (@SportivoCerrito) June 18, 2026

“Después de que se fue el gerente Jorge Gonçalves, la relación dejó de fluir. Al no tener un acercamiento se veía venir. Ellos como los dueños del club tampoco estarían muy conformes de que el vínculo no fuera tan fluido” declaró en su momento De Ambrosio a Ovación.

"Lo que sí me dolió fue que en la semana no se me comunicara, que me enterara por la prensa y después del partido, más allá de que uno ya lo sabía, lo veía venir, me hubiera gustado que en la semana me hubieran dicho que era el último partido para tener la oportunidad de despedirme de otra manera", agregó luego de su salida de Central Español.