Leandro Lozano jugará en Boca Juniors: con un extenso contrato, el ex Nacional es el primer refuerzo del nuevo DT

Leandro Lozano jugará en Boca Juniors. El lateral derecho con pasado en Nacional se suma a entrenar en los próximos días tras el pedido de Rodolfo De Arruabarrena, nuevo entrenador xeneize, que pidió reforzar este sector y escogió al jugador que hasta antes del Mundial militaba en Argentinos Juniors.

Su buen presente en el equipo argentino le permitió el salto a uno de los grandes de este país y firmará contrato hasta 2029 tras una transacción que, según pudo saber Ovación, alcanzó los 3.5 millones de dólares por el futbolista de 27 años.

Horas después de que se confirmara que Edinson Cavani no continuará en club, ya que rescindió su vínculo, según confirmaron a Ovación fuentes cercanas al futbolista, otro uruguayo se suma al plantel que también posee a Miguel Merentiel.

Titular indiscutido, Charly Lozano fue elegido como el mejor lateral derecho del Torneo Apertura 2026 por la Liga Profesional Argentina y tras 5000 minutos disputados en 57 partidos y dos goles, deja el club al que llegó en 2025 desde Nacional.

Su baja fue una de las que más repercutió en el equipo que en ese entonces dirigía Martín Lasarte. Fue el regreso del lateral que tras formarse en el tricolor, con el que ganó la Libertadores Sub 20, jugó en Boston River y regresó al equipo de sus amores para mostrar una versión mejorada.

Confeso hincha del albo, se lo vio en el Gran Parque Central el pasado 26 de mayo, durante el último juego del tricolor por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido.