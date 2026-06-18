Nacional está interesado en el retorno de Alfonso “Pacha” Espino: qué otros mercados lo tienen en la mira

Nacional continúa activo en el mercado de pases mientras el plantel realiza una mini pretemporada de reacondicionamiento físico en Solanas Vacations Club, el complejo situado en Portezuelo, Maldonado.

Además del objetivo de reforzar el puesto del arquero y el volante central, el área deportiva tricolor, que está liderada por Flavio Perchman y Sebastián Eguren, tiene interés en abrochar el retorno de Alfonso “Pacha” Espino, lateral izquierdo de 34 años con actualidad en Rayo Vallecano.

El oriundo de San Jacinto tiene contrato vigente en el club español hasta fines de junio y el Bolso desea incorporarlo para un segundo semestre en el que competirá por los playoffs de la Copa Sudamericana y por la Liga AUF Uruguaya.

Ya han existido charlas entre Nacional y los allegados al futbolista. De hecho, en la interna del Bolso reconocen que el nombre de Espino seduce.

Sin embargo, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación aún no ha existido un ofrecimiento formal para el futbolista, que se formó en la cantera del tricolor y jugó allí entre 2014 y 2018. En su haber tiene seis títulos oficiales que incluyen el Campeonato Uruguayo 2014/2015, el de la edición 2016, dos Torneos Apertura y dos Intermedio.

Alfonso "Pacha" Espino durante su pasaje por Nacional. Foto: Archivo El País.

Los mercados que tienen en la mira a Alfonso "Pacha" Espino

Nacional no es el único equipo que tiene en la mira a Espino, que de hecho también tiene ofrecimientos para seguir en la Primera División de España. ¿Qué otros mercados están interesados en incorporarlo? Hay equipos de Argentina, Brasil y México que también han expresado su interés.

De todas formas, el futuro del jugador todavía es una incógnita y, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación, aún está lejos de resolverse porque son varias las opciones que tiene.

Nacional volvió a entrenar doble turno este jueves en Solanas

Los dirigidos por Jorge Bava volvieron a entrenar este jueves a doble turno en Solanas. La primera práctica se desarrolló a partir de las 9:00 horas y la segunda desde las 16:00. No está previsto que disputen amistosos durante la estadía en Maldonado, que se extiende hasta el próximo viernes 26 de junio.

Después de notificarle a Ignacio Suárez que no será tenido en cuenta para el segundo semestre, el entrenador optó por la inclusión de cuatro juveniles en la mini pretemporada: Felipe Bianchi, Kevin López, Tiago Deanes y Luis Machín.