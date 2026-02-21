El gran desafío que tendrá Peñarol ante Deportivo Maldonado y el equipo que se perfila para ser titular

Luego de la derrota ante Central Español del domingo, Peñarol se apronta para la tercera fecha el Torneo Apertura con un equipo bastante perfilado y un desafío importante por delante en la previa al clásico que el domingo 1 de marzo jugará frente a Nacional en el Gran Parque Central.

Es que por un lado, el equipo de Diego Aguirre se enfrentará nada menos que ante uno de los tres punteros de este certamen como Deportivo Maldonado, al que recibirá este domingo desde la hora 20:30 en el Estadio Campeón del Siglo (DSports, cables de Montevideo e interior, y Disney+) con el arbitraje de Javier Feres.

Pero por otro, el Carbonero tendrá el desafío de poder encontrar una mejor versión colectiva que lo lleve a conseguir su segunda victoria en la Liga AUF Uruguaya 2026 después de lo que fue una pobre actuación en ese sentido el domingo ante el palermitano en el Campus Municipal de Maldonado.

Es que Diego Aguirre cambió el sistema, apeló a un 4-4-2 con Leonardo Fernández bastante más retrasado de lo habitual y eso se sintió. El 10 no estuvo cómodo, Central Español lo marcó bien y no logró generar el fútbol de otros partidos.

Además, Jesús Trindade dejó la mitad de la cancha para pasar al lateral derecho y se desarmó una dupla que venía encontrando su mejor nivel en el doble cinco junto a Eric Remedi.

Pero como por si eso fuera poco, la actuación de Gastón Togni como lateral izquierdo, no cumplió con las expectativas y el argentino, muy retrasado, no pudo cubrir bien su sector y tampoco volcarse al ataque de buena manera, tal como lo había hecho frente al Montevideo City Torque en la primera fecha del Torneo Apertura.

Es por eso que hay altas probabilidades de que Aguirre vuelva a su sistema habitual de 4-2-3-1 con Leo Fernández por detrás de Arezo y dos extremos que logren romper a la defensa rival para buscar superioridad en la ofensiva.

La tarea no será sencilla ya que del otro lado, el Mirasol tendrá a un sólido equipo que suma seis goles en dos presentaciones y al que solo le anotaron dos tantos.

Por esta razón, además de buscar mejorar la ofensiva, el aurinegro deberá estar más que atento a la hora de defender para no fallar.

Jesús Trindade en una acción de juego durante el partido entre Central Español vs. Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

El equipo de Peñarol que se perfila para ser titular frente a Deportivo Maldonado

De cara al partido de este domingo frente a Deportivo Maldonado (20:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo), el probable equipo de Peñarol es con Washington Aguerre en el arco; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera o Diego Laxalt en el lateral izquierdo, Jesús Trindade y Eric Remedi en la mitad de la cancha; Luis Angulo o Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo.