Las dudas de Aguirre en Peñarol: los jugadores que tienen su lugar en el equipo y los que pelean un puesto

Con varios jugadores disponibles nuevamente, para Diego Aguirre ahora es turno de definir los 11 que saldrán este domingo a la cancha en Peñarol desde la hora 20:30 para enfrentar a Deportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Y con el arco resuelto ya que según pudo saber Ovación el titular será Washington Aguerre, el entrenador aurinegro ahora deberá decidir qué variantes hace y qué jugadores se mantendrán en el equipo titular.

Es que ahora, en la última zona, la baja de relevancia es la de Franco Escobar ya que la Fiera podrá contar con Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera y Diego Laxalt. Estos dos últimos parecen ser números cantados, al menos para 45 minutos cada uno en el lateral izquierdo.

Cabe recordar que ante la ausencia el fin de semana pasado de Olivera, Laxalt y también Lucas Hernández, quien se recupera de una lesión muscular, el argentino Gastón Togni se retrasó varios metros y ocupó esa posición, pero sin poder rendir en la medida de lo esperado por el entrenador que ya lo había colocado como carrilero en el clásico de la Supercopa Uruguaya.

Nahuel Herrera en un entrenamiento de Peñarol en la Ciudad Deportiva. Foto: Peñarol.

La zaga volverá a contar con Nahuel Herrera y eso le abre la puerta al técnico de poder elegir entre el juvenil de 21 años que ya está recuperado de una contractura muscular que lo dejó afuera de las canchas por varias semanas, Lucas Ferreira y Emanuel Gularte, quien perfectamente podría ocupar la posición de lateral derecho —al igual que el juvenil Kevin Rodríguez— ya que Jesús Trindade pasará nuevamente a la mitad de la cancha para acompañar al argentino Eric Remedi.

Esto es porque Aguirre volverá al esquema de 4-2-3-1 luego de haber apostado a la inclusión del doble nueve ante Central Español, pero sin éxito ya que al jugar Leonardo Fernández tan retrasado, no hubo generación de fútbol en la ofensiva.

Lo cierto es que todo hace indicar que por delante de Remedi y Trindade habrá tres volantes ofensivos y el 10 Carbonero tiene su lugar asegurado, como ya es costumbre en el equipo.

Pero para los otros dos lugares empieza a darse una sana lucha ya que a Gastón Togni y el colombiano Luis Angulo, se le suman otra vez Leandro Umpiérrez y Stiven Muhlethaler.

Luis Angulo conduce la pelota en el partido entre Central Español vs. Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

De todas maneras, según pudo saber Ovación, hay cierta ventaja para Togni y Angulo, quienes se perfilan para acompañar a Leonardo Fernández en la zona de volantes más adelantados que estarán por detrás del único delantero que será otra vez Matías Arezo. Aunque de todas maneras, no hay que descartar a Umpiérrez, que viene sumando muy buenas actuaciones en el equipo.

El atacante de 23 años viene siendo el mejor exponente de Peñarol en este inicio de Torneo Apertura en el que ya lleva dos goles convertidos en la misma cantidad de partidos jugados.

Arezo abrió el camino de la victoria el sábado 7 de febrero en el Estadio Campeón del Siglo frente al Montevideo City Torque con un golazo de zurda y el domingo, en la derrota ante Central Español en Maldonado, anotó el descuento a los 92’ con un derechazo cruzado tras una muy buena pared con Luciano González.

Facundo Batista, quien fue titular en el Campus ante los palermitanos, volverá a estar en el banco de suplentes y esperará su turno.

Arezo descontó para Peñarol en el Campus de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

El probable equipo de Peñarol para enfrentar el domingo a Deportivo Maldonado

Pasando en limpio, a falta de dos días de trabajos antes de enfrentar a Deportivo Maldonado y teniendo en cuenta lo mencionado, un probable equipo de Peñarol para este domingo sería con Washington Aguerre en el arco; Emanuel Gularte o Kevin Rodríguez en el lateral derecho, Nahuel Herrera y Lucas Ferreira e la zaga central, Maximiliano Olivera o Diego Laxalt en el lateral izquierdo, Jesús Trindade y Eric Remedi en la mitad de la cancha; Luis Angulo o Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo.