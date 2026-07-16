Eduardo Mosegui sobre Bielsa: "No están dadas las cosas para que continúe, si fuera por mí, sí"

Eduardo Mosegui, integrante del ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dio una nota donde manifestó su deseo de que Marcelo Bielsa continuara en el cargo, pero entiende que "no están dadas las cosas". Además expresó su optimismo por el rendimiento en Mundial 2026 y habló de Diego Forlán como DT.

"No comparto que Bielsa no dejó nada. Deja mucho, tenemos un equipo que va a ser protagonista pronto", expresó respecto al entrenador argentino y manifestó. Respecto a esos logros destacó como "estuvo trabajando encima de los detalles" en la obra en el Complejo Celeste y expresó ilusión por los "40 o 50 chicos de 16 a 18 años que fueron los que trabajaron con la selección mayor, que son el futuro del fútbol".

El integrante del Ejecutivo de la AUF dijo que "hay una base bastante bien definida" y que se debe "trabajar con ese grupo, potenciarlo, apoyarlo" y que lo del Mundial "haya sido una anécdota para tomar impulso".

Mosegui contó que confió "desde el día uno en el proceso, con su estilo, su forma de trabajar" y hoy lo sigue sosteniendo. A su vez expresó ilusión por lo que se viene y dijo que la AUF sostiene "la misma concepción" que cuando se dio la posibilidad de traer a Bielsa: "Es la que queremos ahora y ahora vamos por una propuesta linda, diferente, moderna como es la de Diego Forlán".

"No están dadas las cosas para que continuara, si fuera por mí, sí", expresó y para concluir respecto al entrenador argentino dijo que "hoy sería muy difícil hacer una apuesta de ese tipo", que se dio porque se eligió "un ciclo mundialista para ir por muchas cosas, pero el resultado deportivo no acompañó". "Fue una muy linda apuesta, Hay que asumir responsabilidades que no nos salió, pero si hubiésemos tenido que tomar decisiones lo hubiésemos hecho otra vez", manifestó.

Aún así, pese al resultado Mosegui destaca virtudes de Uruguay en la Copa del Mundo: "Los propios españoles dicen que el mejor equipo con el que ellos enfrentaron fue Uruguay, fue el que más partido le hizo". Si bien expresó que la Celeste debía pasar a dieciseisavos entiende que no estuvo "tan lejos", pero hipotecaron "cuatro jugadas desafortunadas".

El integrante del Ejecutivo de la AUF también se deshizo en elogios con Argentina. Entiende que "para ser campeón no solo se necesita una ayudita, como dice el comentario público, sino también compromiso, talento, pero sobre todo ese despliegue físico, mental, de ir por todas, que es muy rioplatense".

Diego Forlán durante el sorteo del Mundial 2026. Foto: AFP

Respecto a la llegada de Diego Forlán expresó que "faltan algunos detalles mínimos que serían logísticos y de aspecto económico, que se van a dar". "AUF quiere que venga Diego y Diego quiere venir a la AUF", expresó respecto a la incorporación de Cachavacha y señaló que hay que ser "cuidadosos" y "tratar de no ser nocivos". Expresó que "todos esos nombres que se ponen en consideración no son verdad, no se están manejando".

"Sería muy irresponsable que los que estamos hoy en frente de la AUF pensemos más allá de abril. Las cosas tienen que tener su orden y en mayo van a tomar la conducción la nueva dirigencia, no sabemos si va a haber continuidad, si habrá otras opciones", dijo respecto al contrato de Forlán.

Pero sí le puso un mínimo a la duración del vínculo: "El acuerdo con Forlán es al ciclo de la Sub 20 que va a ser hasta mediados de junio, porque tenemos la esperanza de clasificar y jugar el Mundial Sub 20. Eso quiere decir que más allá de la situación electoral, el vínculo de Forlán tiene que ir hasta mediados de junio, cuando termina de jugar la Sub 20"

De la continuidad de Jorge Giordano no hubo dudas: "Va a continuar hasta las próximas elecciones que haya en AUF, mientras Alonso sea presidente hay un compromiso".