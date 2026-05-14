Dónde ver Pachuca vs. Pumas en vivo por semifinales de Liga MX este jueves 14 de mayo de 2026

El Pachuca recibirá a Pumas UNAM este jueves 14 de mayo de 2026 por la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Hidalgo y comienza a las 19:00 horas locales, 22:00 de Uruguay.

Los Tuzos y los de la UNAM tendrán su turno de debutar en unas semifinales que ya dejaron el listón bastante alto este miércoles con el empate entre Cruz Azul y Chivas por 2 a 2. El cruce de este jueves tiene el condimento especial de un Pachuca que buscará defender su localía mientras que los Pumas intentarán justificar por qué fueron los superlíderes de este Clausura.

¿Dónde ver el partido entre Pachuca y Pumas?

Los canales que transmitirán Pachuca vs. Pumas en vivo este jueves en México son FOX One y Fox+.

Para sintonizar este partido desde Estados Unidos, se podrá ver a través de TUDN USA, ViX, TUDN App o TUDN.com.

Una semifinal de Liga MX entre dos candidatos al título

Los Tuzos del venezolano Salomón Rondón recibirán a los Pumas UNAM del paraguayo Robert Morales, confiados en confirmar su buen momento. En el partido de ida de los cuatro mejores, los Tuzos del argentino Esteban Solari saldrán a imponer condiciones en su estadio ante un rival que lideró la fase regular y viene de eliminar a las Águilas del América.

El duelo parece equilibrado. Pachuca superó en cuartos de finales al campeón Toluca; lo hizo con categoría, al mostrar un gran fútbol. Con Rondón, el brasileño Kenedy, el ecuatoriano Enner Valencia y el marroquí Oussama Idrissi, el Pachuca posee una de las ofensivas más armónicas del campeonato que, si bien convirtió nueve goles menos que Pumas en la fase regular, pasa por un excelente momento.

Jugadores del Pachuca celebrando un gol frente al Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX. Foto: Pachuca.

Pumas eliminó al América pero sufriendo: lo logró gracias a que el mundialista Henry Martín falló un penalti para las Águilas en los minutos finales. Echado atrás, Pumas apostó al resultado y la estrategia le funcionó para alcanzar la semifinal; sin embargo, ante Pachuca es difícil que el juego conservador le funcione.

El equipo universitario cuenta con la ventaja de que, si se produce un empate en esta eliminatoria, avanzará a la final por su condición de superlíder. También tendrá a favor el hecho de definir en casa el próximo domingo. O sea, el equipo del técnico Efraín Juárez podría quedar tranquilo con un empate este jueves. Sin embargo, su ofensiva liderada por Morales, el brasileño Juninho y el panameño Adalberto Carrasquilla tranquilamente le podría dar los tres puntos.

Keylor Navas, arquero de Pumas UNAM, entrenando antes del choque de semifinales de Liga MX frente a Pachuca. Foto: Pumas UNAM.

Antecedente más reciente entre Pachuca y Pumas

Estos dos equipos se enfrentaron en la fecha 17 del Clausura 2026. El partido terminó con victoria de Pumas por 2 a 0, con goles de Uriel Antuna y Robert Morales. Fue un duelo atípico, en el que Pachuca tuvo dos expulsiones, una de ellas en el minuto seis. Además, fue el único revés que sufrió el cuadro de Solari en su estadio. Ahora, el argentino pretende quitarle el invicto a su rival en estadios ajenos y confirmar su buen fútbol el domingo, lo cual promete una serie atractiva.

Con información de EFE