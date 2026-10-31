Diego Aguirre: "Estamos desaprovechando oportunidades claras y nos están costando puntos importantes"

Diego Aguirre habló tras el empate entre Peñarol y Wanderers 1-1 en el Parque Federico Omar Saroldi. La igualdad dejó comprometido el liderazgo en soledad de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya, en caso de que Deportivo Maldonado gane en su visita a Albion este lunes.

El DT mostró preocupación por las chances desperdiciadas, explicó la salida de Abel Hernández y pese a expresar "dolor" por no haber sumado los tres puntos, explicó que el Carbonero sigue dependiendo de sí mismo.

Si bien la Fiera definió el punto como "rescatable", lamentó las situaciones desperdiciadas en el primer tiempo que "casi nos cuesta el partido". "No aprovechamos las situaciones claras que tenemos y nos cuesta remontar después, más allá de que empatamos al final. Estamos desaprovechando oportunidades claras y nos están costando puntos importantes", agregó.

De la salida de Abel Hernández expresó que "ya estaba desgastado". "El partido estaba difícil y no generamos en el segundo tiempo las situaciones que esperábamos", manifestó.

"Hay dos semanas largas para pelear por este primer lugar. Hoy sigue dependiendo de nosotros, pero obviamente tenemos que mejorar mucho", expresó respecto a la recta final del campeonato.

🗣️ "Las cosas a veces no salen y no aprovechamos las chances que tenemos"



👉 La palabra de Diego Aguirre tras el empate ante Wanderers.



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Por último dijo estar "triste porque tenía la expectativa de ganar, no pasó y eso duele".

El Carbonero con la igualdad llegó a su quinto encuentro consecutivo sin conocer el triunfo, contando ambas competiciones y perdió comodidad en la tabla Anual. Pero sobre el final volvió a rescatar una unidad, como pudo hacerlo ante Progreso y anteriormente ante Racing y Boston River, ante quienes rescató triunfos agónicos con los que hoy disfruta de su posición de privilegio en la Liga AUF Uruguaya.

Pero al rendimiento futbolístico de Peñarol, le suma Aguirre la preocupación de que no contará con Washington Aguerre, Eric Remedi —por cinco amarillas— y Luis Angulo —por su expulsión en el final del partido—.