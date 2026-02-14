Deportivo Maldonado y Progreso juegan un punto directo en la tabla del descenso: cómo y dónde ver

La fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya abre la etapa del sábado con un partido donde ambos equipos buscarán puntos importantes en la pelea por evitar el descenso. El recién ascendido, Deportivo Maldonado, tendrá su primer partido del año en el Campus Domingo Burgueño Miguel, frente a Progreso, que con uno de los peores puntajes del año pasado, busca sumar, tras caer como local en su primera presentación.

El equipo fernandino sorprendió en su estreno ganándole 4-2 a Racing en Sayago, mientras que el Gaucho, no pudo frente a Central Español, quien lo goleó 3-0 en el Parque Abraham Paladino, en un partido en el que el equipo de la Teja tuvo a Hernán Carroso y Agustín Pinheiro expulsados, por lo que no estarán a la orden en la tarde de Maldonado.

Cómo y dónde ver Deportivo Maldonado vs. Progreso

El juego que abre la jornada del sábado a las 17:00 horas será emitido a través de DSports Premium, canal que se encuentra en la grilla de los cables del Interior y Montevideo. Además, el streaming estará a cargo de solamente de Disney+, ya que VTV Plus no emite más el torneo, a través de Antel TV.

Una lucha en la parte baja

Producto de su mal puntaje el año pasado, Progreso hoy se encuentra siete puntos por detrás de Cerro y Danubio, los rivales que tiene más alcance en la zona de salvación. Recordar que Albion —hoy último— también divide por un solo torneo, por lo que si el Pionero comienza a sumar, el Gaucho puede incluso tener que superar a dos rivales para salir de la zona roja. Además, Wanderers que corre de atrás, ya le acortó cuatro puntos en sus primeras dos presentaciones.

Por su parte, Deportivo Maldonado divide por un solo torneo, pero el triunfo en la primera fecha, le permite incluso en caso de perder, seguir fuera de la zona roja. Sin embargo, es un equipo que de no engrosar su puntaje, puede empezar a generarse complicaciones más adelante.

Así sigue la fecha

La segunda fecha del Apertura continúa el sábado a las 20:30 horas, con el encuentro entre Nacional y Racing en el Estadio Gran Parque Central.

El domingo habrá dos partidos más, en una jornada que comenzará a las 17:00, con Danubio ante Boston River en el Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff. Mientras que a las 20:30, Central Español oficiará de local en el Campus Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, frente a Peñarol.

La etapa se complementará el lunes, con dos partidos más. Albion juega como local en el Estadio Luis Franzini contra Cerro a la hora 19:00, mientras que a las 21:30, Montevideo City Torque va ante Juventud.