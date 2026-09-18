Deportivo Maldonado perdió los puntos ante Wanderers por Copa AUF Uruguay tras incluir jugadores sin contrato

La Comisión Disciplinaria de la Copa AUF Uruguay 2026 decidió quitarle los tres puntos a Deportivo Maldonado de su victoria 4-1 ante Wanderers por la primera fecha del Grupo 3. Y se debió a que el elenco fernandino usó tres futbolistas que no tenían contrato.

El pasado 9 de setiembre se dio la buena victoria del conjunto del entrenador argentino Gabriel di Noia en el Domingo Burgueño Miguel. Sin embargo, el Bohemio llevó a cabo el reclamo por “alineación indebida” donde señaló que su rival “incluyó y utilizó en dicho encuentro a los futbolistas Álvaro Araujo, Facundo Acosta Reyes y Yosemir lahn, todos ellos mayores de dieciocho años y sin contrato profesional registrado ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, solicitando en consecuencia la adjudicación de los puntos en disputa”, establece el fallo de la Comisión Disciplinaria al que accedió Ovación.

Araujo comenzó desde el vamos, mientras que Acosta Reyes e Iahn ingresaron luego para defender la camiseta de Deportivo Maldonado contra el elenco que encabeza el técnico Mathías Corujo. “El reclamo individualiza asimismo a los tres futbolistas y funda la pretensión en el artículo 19 del Reglamento Específico de Competición, el Estatuto del Futbolista Profesional y el Reglamento General de la AUF”, informa el fallo.

Además apunta que “la circunstancia de encontrarse registrados en COMET, pertenecer a la Tercera División de Deportivo Maldonado o haber realizado su debut en el plantel principal no sustituye, por sí misma, los requisitos exigidos por el Estatuto del Futbolista Profesional para actuar en equipos de categoría profesional”.

Gabriel di Noia, DT de Deportivo Maldonado. Foto: @maldosad.

De esta manera, se acreditó que los futbolistas en cuestión no tenían contrato registrado en la AUF y la Comisión Disciplinaria decidió “disponer la pérdida de los puntos en disputa por Deportivo Maldonado SAD y se adjudicaron a Montevideo Wanderers Fútbol Club”.

Asimismo, la Comisión Disciplinaria resolvió “mantener incambiado, a los restantes efectos reglamentarios, el resultado en goles registrado en ese encuentro” entre fernandinos y bohemios. Por lo tanto, Deportivo Maldonado continúa con los cuatro goles en su haber, algo que puede ser importante a la hora de definir su clasificación a la siguiente fase.

Deportivo Maldonado vuelve a jugar por la Copa AUF Uruguay el próximo miércoles cuando visite a Cerro, desde la hora 15:30, en el Estadio Luis Tróccoli, en tanto que Wanderers volverá a ver acción por este certamen el mismo día y a la misma hora frente a Cerrito en el Parque Viera por la tercera fecha del Grupo 3.