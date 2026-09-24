Deportivo LSM anunció la incorporación de su nuevo cuerpo técnico, que está liderado por Álvaro Apólito

Deportivo LSM, equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, anunció la incorporación de su nuevo cuerpo técnico, que está liderado por Álvaro Apólito. Andrés Suárez fue designado como su ayudante técnico, al tiempo que Nathan Perla es el preparador físico.

"El club comunica oficialmente la incorporación de su nuevo cuerpo técnico, que estará al frente del equipo ene sta nueva etapa", afirmó la institución en sus redes sociales junto con los nombres de los tres profesionales.

Tendrán la tarea de suplir al equipo de trabajo que lideraba Rafael Cánovas y su asistente Carlos Valdéz. LSM dio a conocer el lunes la salida de ellos, con quienes se coronaron campeones y ascendieron de la "D" a la "C".

"El club desea comunicar y agradecer especialmente al cuerpo técnico que ha acompañado y sido parte fundamental de nuestro primer año de historia. Rafael Cánovas y Carlos Valdéz fueron los primeros Campeones en el primer año de vida de esta institución, logro que nos llevó al ascenso y quedará marcado en la historia", informó la institución.

Y destacó: "Agradecemos profundamente el esfuerzo, el compromiso y la dedicación con la que asumieron cada desafío. Su trabajo fue fundamental para la construcción de Deportivo LSM y para sentar las bases de una identidad que seguirá creciendo con el tiempo. Les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos desafíos que emprendan y renovamos nuestro agradecimiento por haber sido protagonistas de un capítulo tan importante para nuestra institución. Gracias por ser parte de nuestra historia".

El Club desea comunicar y agradecer especialmente al Cuerpo Técnico que ha acompañado y sido parte fundamental de nuestro primer año de historia.



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La "C" se encuentra en la disputa del Torneo Final (compuesta por los mejores de las tres series de la primera fase). El equipo que posee jugadores de extensa trayectoria (como Kevin Larrea, Keke Almeida, Enrique Etcheverry, Mario Risso, Rodrigo Pastorini y Rodrigo Amaral), y se ubica en el séptimo puesto con 13 unidades, producto de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas.

