Deportivo LSM informó el fin del vínculo con el cuerpo técnico que lo coronó campeón y ascendió a la "C"

El Deportivo LSM,equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, anunció este lunes la salida del cuerpo técnico con el que nació, encabezado por el entrenador Rafael Cánovas y su asistente Carlos Valdéz. Fue de la mano de estos profesional que el equipo de Ciudad de La Costa se coronó campeón y ascendió de la "D" a la "C".

"El club desea comunicar y agradecer especialmente al cuerpo técnico que ha acompañado y sido parte fundamental de nuestro primer año de historia. Rafael Cánovas y Carlos Valdéz fueron los primeros Campeones en el primer año de vida de esta institución, logro que nos llevó al ascenso y quedará marcado en la historia", informó LMS a través de sus canales oficiales.

Y destacó: "Agradecemos profundamente el esfuerzo, el compromiso y la dedicación con la que asumieron cada desafío. Su trabajo fue fundamental para la construcción de Deportivo LSM y para sentar las bases de una identidad que seguirá creciendo con el tiempo. Les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos desafíos que emprendan y renovamos nuestro agradecimiento por haber sido protagonistas de un capítulo tan importante para nuestra institución. Gracias por ser parte de nuestra historia".

El Club desea comunicar y agradecer especialmente al Cuerpo Técnico que ha acompañado y sido parte fundamental de nuestro primer año de historia.



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La "C" se encuentra en la disputa del Torneo Final (compuesta por los mejores de las tres series de la primera fase). El equipo que posee jugadores de extensa trayectoria (como Kevin Larrea, Keke Almeida, Enrique Etcheverry, Mario Risso, Rodrigo Pastorini y Rodrigo Amaral), y se ubica en el séptimo puesto con 13 unidades, producto de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas.

La Divisional cierra este martes su novena etapa con el cruce entre Terremoto y Salto (20 horas). En la décima y próxima fecha el equipo de Suárez y Messi enfrentará a Salto FC.