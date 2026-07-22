"Deberían renunciar ya mismo": Pablo Mieres arremetió contra la dirigencia de Nacional y Amaro Nadal le respondió

Pablo Mieres, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social y reconocido hincha de Nacional, arremetió contra la dirigencia este martes por la noche, una vez consumada la goleada 3-0 que sufrieron ante Tigre en el Gran Parque Central por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

"Lo de Nacional es un descalabro institucional muy pocas veces visto. ¡Hemos tocado fondo! La responsabilidad principal es de una directiva que ha llevado a nuestro querido tricolor a su más profunda crisis con decisiones desastrosas. ¡Deberían renunciar ya mismo"", pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) el líder del Partido Independiente.

Lo de @Nacional es un descalabro institucional muy pocas veces visto. Hemos tocado fondo!!! La responsabilidad principal es de una Directiva que ha llevado a nuestro querido tricolor a su más profunda crisis con decisiones desastrosas. Deberían renunciar ya mismo!!! — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) July 22, 2026

Horas después de esa afirmación, este miércoles por la mañana llegó la respuesta de Amaro Nadal, protesorero del Bolso: "A mí me parece una declaración ridícula y más pensando de quién viene, porque lo que tiene que hacer Pablo Mieres si quiere mejorar a Nacional y es tan hincha es ponerse en alguna lista y ser directivo, ¿se entiende? Porque jugar ya no puede jugar por la edad, entrenador no es y lo único que le queda es ser directivo. Podría aportar porque capaz que sí, podría hacer algún aporte bueno, pero tirando piedras desde afuera no se soluciona nada porque no es tan sencillo. Qué chiste decir: ay, que se vayan todos, ¿cómo se van a ir todos?Primero que no se puede porque no es viable, de los clubes no se van todos ni vienen todos porque hay que ser serios en esto, y nada más", inició en diálogo con La mañana del fútbol (El Espectador Deportes).

Y agregó: "Yo lo invitaría a Mieres a que forme una lista o que se integre en una lista para las elecciones que vienen y más o menos lo que yo medio en broma les digo a los directivos: si ustedes quieren contratar jugadores o no sé cuánto, hagan el curso, se postulan para director técnico, Nacional los contrata, pierden tres partidos y los echamos; listo, ya está. Es la realidad. Y esto es parecido, si vos querés colaborar, si querés ayudar, no es diciendo que se vayan todos. Hay que ver las cosas como de quién viene, no? No es la manera de ayudar a Nacional".

No es la primera vez que Mieres protagoniza un entredicho con parte de la dirigencia del Bolso dado que en marzo había tenido un cruce con Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional. Después de las dos derrotas al hilo ante Juventud de Las Piedras y Peñarol por el Torneo Apertura, Mieres publicó: "¿Qué más tiene que pasar para que esta inepta Directiva de Nacional cambie el técnico?".

Y Perchman le contestó en El Espectador: ""Lo que dijo Pablo Mieres, a quien por supuesto lo conozco, representa menos de lo que representamos nosotros. Quiso tener un poquito de notoriedad. ¿Cuántos votos sacó en la última elección? No llegó ni a edil. La opinión de Pablo Mieres me da lo mismo. Si no se siente representado dentro de dos años que vote lo que tenga de votar, pero la verdad no sé qué sabe de fútbol Pablo Mieres, pero que se quede tranquilo porque a mí me representa menos de lo que nosotros lo representamos a él. Después sobre la ineptitud o no, nosotros vamos un año y un campeonato”.