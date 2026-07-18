De "Jaime nos va a dar muchas alegrías" a "me gustó cómo festejó el gol Romero": Diego Aguirre tras la victoria

Llegó la primera victoria de Peñarol en el segundo semestre. Fue ante Boston River, fue contundente —al menos en el marcador que indicó 3-0— y fue sobre todo clave para el equipo dirigido por Diego Aguirre y así lo entendió el entrenador: "Era necesario ganar y por momentos jugamos bien. Hacía un tiempo que no terminábamos con cierta tranquilidad. Me voy contento y ahora a pensar en el próximo partido".

Las derrotas de Deportivo Maldonado y Nacional le permitió al Carbonero quedar líder en la Anual —junto al fernandino al menos hasta que juegue Racing— y sacarle ocho puntos de ventaja al Bolso en el mano a mano clásico de cada certamen. Para la Fiera esa situación "favorece", pero "realmente lo importante era que estuviéramos a la altura, ganar y mostrar cosas buenas. Rescato algunas cosas del equipo y otras individuales que ilusionan".

En ese sentido, ahondó un poco más y puso el ojo en Leonel Jaime, que por primera vez fue titular y terminó siendo figura: "Mostró una personalidad bárbara, es atrevido, juega y lo aplaudió todo el estadio. Nos va a dar muchas alegrías". Sobre el argentino también mencionó que lo puede utilizar en cualquier posición del ataque, pero más que nada por fuera porque es la posición natural de él, aunque "cuando entró (Luis) Angulo lo tiramos por adentro y lo hizo bien".

De todas maneras, no fue el único destacado ya que Aguirre apuntó al Indio Fernández: "Hizo un partidazo, cubrió todo, era un partido que él precisaba también". Por otra parte también hizo referencia a Franco Romero: "Me gustó el gol que hizo y me gustó cómo lo gritó", teniendo en cuenta que mostró mucha efusividad tras la anotación al cierre del encuentro.

🗣️ Diego Aguirre: de la tranquilidad que le dejó la victoria de Peñarol a los elogios para Leonel Jaime y el Indio Fernández tras una noche clave en el Campeón del Siglo.



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El entrenador del Carbonero también hizo referencia a que Mauricio Lemos tuvo un golpe, aunque va "a estar bien", aunque también se refirió a la situación sanitaria de Jesús Trindade quien "va a demorar varios partidos", más allá de que subrayó, "pero el plantel va a estar bien".

En relación a los pasajes en los que Peñarol no tuvo un buen rendimiento, Aguirre manifestó: "Boston River atacó bien y fue más merito de ellos que fragilidad nuestra, corregimos un poco porque Lucas Hernández estaba posicionado en ataque, lo hicimos quedarse y solucionamos".