De Arezo y el "escuchamos que se dijeron muchas cosas" a Aguirre y su "fue merecido": reacciones tras el clásico

Encaró tras el pase de Leonardo Fernández, definió a colocar y luego de que la pelota pasara entre las piernas de Luis Mejía, ingresó en el arco. Matías Arezo —que lleva cuatro goles en cuatro partidos del Apertura— fue el autor del único tanto del encuentro y permitió que Peñarol supere a Nacional en el clásico por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El atacante viene siendo la gran figura del Mirasol en la actual temporada y no falló en el partido más importante que suele tener el aurinegro a nivel local, encima con el agregado de hacerlo como visitante en el Gran Parque Central.

Al término del partido, la delegación de Peñarol tenía apenas 15 minutos antes de retirarse del escenario tricolor, pero fue suficiente para que Matías Arezo y Diego Aguirre dialogaran con AUF TV y dieran sus impresiones del triunfo clásico.

Matías Arezo celebra el gol en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

El delantero fue contundente y expresó: "Era muy importante llevarnos la victoria". Para luego indicar: "Escuchamos que se dijeron muchas cosas de un equipo que supuestamente jugaba bien y hoy fuimos ampliamente superiores". Esto último en referencia a las declaraciones de Lucas Rodríguez que en la previa aseguró: "El estilo de Peñarol tampoco es salir mucho a jugar. Pero bueno, vamos a ver"

Arezo continuó: "Generamos muchas chances de gol, más que nada en el segundo tiempo y pudimos hacer nuestro trabajo". Además remarcó que precisamente fue "el trabajo", lo que permitió que el Mirasol se lleve los tres puntos.

"Escuchamos cosas en la semana que no nos gustaron y se hablaba de nosotros de una forma que no era necesaria, pero el equipo demostró para lo que está y lo que puede jugar", sentenció.

Diego Aguirre: "Fue una victoria importante y merecida"

El entrenador aurinegro también hizo hincapié en lo que significó la victoria jugando como visitante en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura y sentenció: "Fue una victoria importante y creo que merecida. La precisábamos, los jugadores dieron todo, sabíamos la importancia de este partido para ahora y para el futuro".

"El resultado siempre te da la razón. Los cambios mal hechos o bien hechos no me lo creo, los jugadores tienen todo el mérito porque se entregaron, generaron chances y por suerte pudo entrar una", finalizó.