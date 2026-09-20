Danubio vs. Wanderers en vivo por el Torneo Clausura: un duelo clave por la permanencia en Jardines

Danubio recibe este domingo a Montevideo Wanderers desde las 13:00 horas en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. Los dos llegan en zona de descenso y necesitan sumar en un partido que puede modificar de manera importante la pelea por la permanencia. Cerro, el primer equipo fuera de la zona roja, tiene 77 puntos; Wanderers suma 74 y Danubio 68, mientras que Progreso ocupa el último lugar con 64.

La cuenta es clara para los dos. Si Danubio consigue su primera victoria del Clausura, llegará a 71 puntos y quedará a tres de Wanderers. El Bohemio, en cambio, puede dar un salto importante: un triunfo lo llevaría a 77 unidades e igualaría a Cerro, que perdió 2-1 ante Peñarol este sábado y es el primer equipo por sobre la zona roja.

La Franja llega sin triunfos en las primeras seis fechas del Clausura y acumula tres puntos, producto de tres empates. El último fue el 1-1 ante Juventud en Las Piedras, donde Sebastián Fernández adelantó al equipo y Fernando Mimbacas igualó sobre el final. Danubio necesita cortar además una extensa racha sin victorias la Liga AUF Uruguaya, ya suma 15 encuentros.

Wanderers tiene ocho puntos en el Clausura y viene de empatar 1-1 con Nacional en el Parque Viera. El equipo de Mathías Corujo ganó dos partidos, empató dos y perdió otros dos en las seis fechas disputadas, y llega a Jardines sabiendo que una victoria puede permitirle salir de la zona roja y alcanzar a Cerro.

El antecedente más reciente entre ambos terminó 0-0 en junio, mientras que en el primer enfrentamiento de la temporada, en marzo, Wanderers ganó 2-1. Ahora el escenario es diferente y los puntos tienen un valor especial para dos equipos que necesitan despegarse de la parte baja.

Danubio vs. Wanderers: alineaciones probables

Hora: 13:00

Torneo: Clausura, fecha 7

TV: DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Estadio: María Mincheff de Lazaroff

Danubio: Mauro Goicoechea; Facundo Balatti, Mateo Rinaldi, Mauro Brasil. Tomás Cavanagh, Leandro Sosa; Sebastián Rodríguez, Juan Millán, Mateo Peralta; Bautista Tomatis, Sebastián Fernández.

DT. Leonel Rocco

Wanderers. Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Alan García, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Leandro Zazpe; José Alberti, Santiago Benítez, Nicolás Queiroz; Facundo Labandeira, Joaquín Zeballos.

DT. Mathías Corujo.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui.