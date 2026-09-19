Mirá la notable atajada de Washington Aguerre en el último minuto para evitar que Cerro le empatara a Peñarol

Peñarol superó 2-1 a Cerro por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El elenco que dirige técnicamente Diego Aguirre consiguió tres puntos claves que lo dejaron en la cima de la Tabla Anual en el cierre de este sábado y una de las figuras fue Washington Aguerre con una tapada clave en la última acción del juego.

No quedaba nada para que Leodan González pitara el final del partido, Cerro mandó la pelota al área de Peñarol, le comieron la espalda a Lucas Hernández y Jairo Amaro definió lo que parecía el empate. Sin embargo, Aguerre salvó con el taco lo que era el tanto del local.

Lo más increíble fue que la pelota pasó por toda el área y nadie la llegó a conectar, ya que podía terminar siendo el tanto del empate para el elenco que conduce técnicamente Alejandro Cappuccio en el Estadio Luis Tróccoli.

El Manya abrió el camino de la victoria tras una gran jugada que inició en los pies del argentino Leonel Jaime, siguió con un estupendo cambio de frente de Javier Cabrera para que Matías Arezo la bajara y definiera ante la salida del guardameta Yonatan Irrazabal.

El Villero alcanzó el empate tras un grosero error del campeón del mundo con la selección de Argentina en Qatar 2022, Germán Pezzella, que le permitió a Leonardo Pais arrebatarle la pelota y se la dio a Emiliano Rodríguez para decretar el 1-1.

Emiliano Rodríguez celebra el gol que marcó en el partido entre Cerro y Peñarol en el Tróccoli. Foto: Leonardo Mainé.

En el complemento el elenco visitante consiguió el gol que le dio los tres puntos por medio de su gran figura: Jaime. Abel Hernández combinó con el argentino, quien ingresó al área albiceleste y colgó la pelota en el ángulo para establecer el 2-1 final.

De esta manera, Peñarol sumó tres puntos vitales que le aseguran cerrar el sábado como único líder de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026. No solo eso, sino que el equipo que dirige Diego Aguirre sumó su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura.

Lo que se le viene a Peñarol

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, durante el partido ante Cerro en el Tróccoli. Foto: Leonardo Mainé.

El próximo objetivo que tendrá el conjunto Mirasol será el jueves 24 de setiembre cuando visite Jardines del Hipódromo por la tercera fecha del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay 2026 para medirse ante Danubio, desde la hora 15:30.

Por el Torneo Clausura, Peñarol recibirá a Boston River. Aún no está definido cómo se jugará la octava fecha, pero el Carbonero sabe que no será en el Campeón del Siglo ni con la presencia de sus hinchas. Todo esto por la sanción que le aplicó la Comisión Disciplinaria por los incidentes del clásico de la cuarta fecha del último certamen de la temporada 2026 en la Tribuna Cataldi.