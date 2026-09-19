Deportivo Maldonado 1-0 Cerro Largo en vivo por el Clausura: Renato César aprovechó espacios y adelantó al local

Deportivo Maldonado perdió más que tres puntos la fecha pasada y por eso una victoria ante Cerro Largo (18:30 - DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV) es clave para los dirigidos por Gabriel Di Noia. La derrota sufrida ante Defensor Sporting lo sacó de la cima de la Anual, pero además lo alejó del podio cayendo a la cuarta ubicación.

Por su parte, el Arachán lleva un ritmo irregular donde solo ganó un partido de los últimos 10, aunque apenas perdió dos y empató los siete restantes, pero no debe descuidarse para no empezar a comprometerse con la tabla del descenso.

Deportivo Maldonado 1-0 Cerro Largo:

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Juan Ramos; Santiago Cartagena, Maximiliano González, Santiago Ramírez, Gonzalo Larrasábal; Renato César, Christian Tabó. DT: Gabriel Di Noia.

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Nicolás Ramos, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Alexis Segovia, Alfonso de Luca, Axel Pandiani. DT: Ignacio Ordoñez.

Gol: 10' Renato César (DPM) / 1-0.

Amarillas: Christian Tabó (DPM); Mario García, Santiago Marcel (CL).

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Mathías Muniz y Sebastián Silvera

Cuárto árbitro: Elías Lorenzo

VAR: Christian Ferreyra y Héctor Bergalo.