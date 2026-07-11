Danubio vs. Nacional por la Serie B del Torneo Intermedio: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

El Nacional de Jorge Bava retorna a la actividad hoy visitando a Danubio desde las 15:00 horas en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura. El encuentro podrá verse en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Ya quedó atrás la mini pretemporada realizada en Solanas Vacations Club y el trabajo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. El tricolor inicia un mes clave para sus objetivos sabiendo que no tuvo el rendimiento deseado en el primer semestre y pretende cambiar la imagen.

Con varias caras nuevas, que incluyen los arribos de Alexis Martín Arias, Bruno Zuculini, Francisco Calvo, Benjamín Núñez y Tiziano Correa, el Bolso desea iniciar con el pie derecho un mes cargado de partidos entre el plano local y los playoffs de Copa Sudamericana frente a Tigre.

Alexis Martín Arias, en su primer entrenamiento como arquero de Nacional. Foto: Nacional.

Nacional se ubica en el segundo puesto de la serie B del Intermedio con nueve puntos, uno menos que Deportivo Maldonado, pero sabe que lo tiene lejos en la Anual y busca acercarse con la mira puesta en uno de los objetivos más relevantes del semestre.

El plantel entrenó ayer por la tarde en Los Céspedes y luego quedó concentrado a la espera de la visita a Jardines del Hipódromo. De acuerdo a lo que fue ensayando Bava en los amistosos de preparación, Martín Arias iría desde el arranque en reemplazo de Luis Mejía y Francisco Calvo ocuparía el lateral izquierdo.

Francisco Calvo, nueva incorporación de Nacional, junto con el vicepresidente Flavio Perchman. Foto: nacional.uy.

Otra de las incorporaciones que se ganaría su lugar es Bruno Zuculini con el propósito de aportarle orden y personalidad al mediocampo.

El cabezazo de Bruno Zuculini en pleno entrenamiento con Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Foto: Leonardo Mainé.

Como referencia ofensiva estará Maximiliano Gómez, la figura del equipo, quien contribuyó con 14 goles y tres asistencias en 23 partidos jugados durante el primer semestre. A su vez, lo acompañará el juvenil Pavel Núñez, quien fue elogiado por el entrenador en la última conferencia de prensa.

Del otro lado estará un equipo liderado momentáneamente por Gabriel Farcilli, ayudante técnico de Leo Ramos, quien continúa recuperándose luego de haber sido operado por una afección cardíaca. De todas formas, el entrenador acompañará a los jugadores en el vestuario y dialogará con ellos en el entretiempo.

A nivel de incorporaciones, el delantero Hugo Silveira ya recibió su respectiva habilitación y está disponible para medirse ante su exclub. Resta saber si lo hará como titular o si se mantiene Sebastián Fernández en relación al once que paró contra Juventud.

El maragato Enzo Cabrera es uno de los pilares de la ofensiva de Danubio, e incluso ya sabe lo que es convertirle al Bolso por haberlo hecho el pasado viernes 24 de abril en la victoria 2-1 lograda en el Gran Parque Central por el Apertura.

Enzo Cabrera celebra su gol en el partido entre Danubio y Juventud de Las Piedras. Foto: @DanubioFC.

Será un duelo de necesitados, aunque con contextos distintos tomando en cuenta que Danubio está apenas por encima de Cerro en la tabla del Descenso y desea escalar posiciones cuanto antes para asegurarse la permanencia.

Danubio vs. Nacional por la Serie B del Torneo Intermedio: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Francisco Calvo; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos, Camilo Cándido; Pavel Núñez, Maximiliano Gómez.

DT: Jorge Bava.

Danubio: Mauro Goicoechea; Facundo Balatti, Emiliano Velázquez, Mateo Rinaldi, Tomás Cavanagh; Iván Rossi, Mateo Peralta, Sebastián Rodríguez; Nicolás Azambuya, Sebastián Fernández/H. Silveira, Enzo Cabrera. DT: Gabriel Farcilli (AT).

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Marcos Rosamen.

VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad.

Hora: 15:00

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Jardines del Hipódromo.