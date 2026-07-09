Con las cinco altas a disposición, Nacional entrenó este jueves en Los Céspedes con la mira puesta en Danubio

Nacional entrenó este jueves por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira en el cruce ante Danubio a disputarse el próximo sábado 11 de julio a las 15:00 horas en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha del Torneo Intermedio.

Media hora después de la conferencia realizada por Jorge Bava, el plantel inició una nueva práctica y los primeros en ingresar fueron los arqueros, entre los que se encontraba Alexis Martín Arias, una de las incorporaciones para el segundo semestre, y Luis Mejía, uno de los referentes del plantel, quien viene de disputar el Mundial 2026 con Panamá.

Realizaron el calentamiento bajo las órdenes de Leonardo Romay, el entrenador de goleros, y luego entró al campo de juego el resto del plantel.

Con Bruno Zuculini a la cabeza de los ejercicios, hicieron algunos piques cortos con obstáculos y luego utilizaron cintas elásticas para practicar el salto a determinada altura y el cabezazo.

El cabezazo de Bruno Zuculini en pleno entrenamiento con Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Foto: Leonardo Mainé.

Una vez que se agotó el tiempo de la prensa y los medios presentes para realizar la cobertura del entrenamiento, el plantel se metió de lleno en la preparación del próximo encuentro. Y también de la seguidilla de compromisos que se le avecinan considerando que en 17 días tendrá cinco juegos.

El viernes 17 de julio recibirá a Wanderers en el Gran Parque Central y luego pondrá la lupa en el cruce de ida por los playoffs de Copa Sudamericana frente a Tigre, que está previsto para el martes 21 de julio en condición de local.

Una semana después, el martes 28, deberá visitar al equipo argentino en Buenos Aires, aunque cuatro días antes será anfitrión contra Progreso.

🗣️ Jorge Bava habló de las llegadas de Francisco Calvo y Bruno Zuculini, y explicó por qué descartó la posibilidad de disputar un amistoso ante Boca Juniors.



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Nacional entrena por la tarde este viernes y luego concentra con la mira en Danubio

Tras la práctica realizada este jueves por la mañana, el plantel tendrá libre el resto del día y se reintegrará mañana a los entrenamientos. Los futbolistas están convocados para las 16:00 horas y, una vez que termine la práctica, concentrarán en Los Céspedes.

Jorge Bava y su elogio a dos jóvenes del plantel de Nacional

Benjamín Núñez, nuevo fichaje de Nacional, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Foto: Leonardo Mainé.

A la hora de hablar de las cualidades de Benjamín Núñez, uno de los nuevos fichajes, Bava solo tuvo elogios: "Hizo las juveniles acá, conoce la casa, viene de un buen rendimiento en Oriental. Se hizo un scouting y nos puede aportar por toda la banda izquierda; tiene técnica, despliegue y buena finalización. El conocimiento que tiene del club creo que aceleró los pasos de adaptación", expresó.

También se refirió al desempeño de Pavel Núñez: "Tuvo un buen semestre donde creció muchísimo, no solo en minutos sino también en despliegue por las diferentes posiciones que ha ido jugando. Por la banda lo ha hecho muy bien".