Danubio anunció el fichaje de Hugo Silveira y de un refuerzo brasileño para el final del Torneo Intermedio

Danubio anunció en la tarde de este martes dos de sus nuevos fichajes para lo que resta del Torneo Intermedio y el comienzo del Torneo Clausura, en el que la Franja deberá hacer lo posible por alejarse de la zona de descenso y meterse en puestos de clasificación a copas internacionales. La vuelta del club de Maroñas luego del receso por el Mundial será contra Juventud de Las Piedras y está previsto para el fin de semana del 4-5 de julio por la fecha 2 que aún tienen atrasada.

El primero de los refuerzos es el jugador de amplia trayectoria en equipos del fútbol uruguayo, Hugo Silveira, mientras que la otra incorporación en ataque es el brasilero Jhon Kleber.

Hugo Silveira: falta de continuidad desde 2025

El uruguayo Silveira, no juega desde el 10 de setiembre del año pasado, cuando aún formaba parte de Racing y jugó media hora en la victoria por Copa AUF Uruguay frente a Boston River. En el club de Sayago, sumó un total de 20 partidos en los que anotó un gol y brindó una asistencia.

Previo a su paso por la Academia, Silveira formó parte de diversos equipos dentro del fútbol uruguayo. Desde su salida de Cerro en el año 2016, pasó por Nacional, Rentistas y Cerro Largo. En el extranjero, sumo minutos en Tigre y Patronato de Argentina, Ñublense de Chile, Querétaro de México y, quizá el más llamativo de todos, el Kairat Almaty de Kazajistán.

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Jhon Kleber: pasado en Segunda División del fútbol uruguayo

El brasileño de 26 años juega como delantero centro y destaca por su altura de 1,93 metros. Llega al club de Jardines del Hipódromo como agente libre tras no lograr un acuerdo de renovación con el Motagua de la liga del fútbol de Honduras.

En su última temporada con el club hondureño jugó un total de 38 partidos en los que anotó 14 goles y se consagró como campeón del Torneo Clausura, con el destacado aporte del gol del empate en la final de ida frente al Marathón.

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Kleber tuvo un buen paso por el fútbol uruguayo de Segunda División. Primero formó parte de Juventud de Las Piedras en 2023, período en el que jugó 29 partidos, anotó siete goles y aportó una asistencia. Un año después, en 2024, jugó nueve partidos defendiendo la camiseta de Cooper, pero no pudo aportar a la capacidad goleadora del equipo.

Además, el delantero diestro pasó por varios equipos del fútbol brasileño como Ponte Preta, Río Branco y São José de Rio Grande. Por fuera de eso, Fue precisamente en el Motagua donde encontró mayor continuidad y alcanzó los mejores números de su carrera.