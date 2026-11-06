Copa AUF Uruguay: quedaron definidos los cuartos de final; días, horarios y dónde ver los cuatro partidos

La clasificación de Montevideo City Torque, que goleó 6-0 a Libertad de San Carlos en el estadio Domingo Burgueño Miguel, completó el cuadro de los ocho mejores del certamen. El equipo dirigido por Marcelo Méndez se impuso con dos goles de Nahuel da Silva y los restantes de Ramiro Lecchini, Tomás Shaw, Ignacio Molina y Lucas Duré.

De esta manera, siete equipos de Primera División y uno de la Primera Divisional C continúan en carrera por el título. Nacional, Deportivo Maldonado, Boston River, Montevideo City Torque, Danubio, Liverpool y Juventud son los representantes de la máxima categoría, mientras que Lito se convirtió en la gran sorpresa de la competencia.

El equipo de la Divisional C viene de conseguir una histórica clasificación tras golear 4-0 a Wanderers y ahora tendrá otro desafío importante frente a Danubio, que eliminó a Wanderers de Durazno.

Días, horarios y escenarios de los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Lunes 9 de noviembre

Lito vs. Danubio

Estadio: Parque Paladino.

Hora: 16:30.

Deportivo Maldonado vs. Nacional

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Hora: 21:00.

Martes 10 de noviembre

Boston River vs. Montevideo City Torque

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.

Hora: 16:30.

Liverpool vs. Juventud

Estadio: Parque Viera.

Hora: 21:00

Así quedó el camino hacia la final

Los cruces de cuartos de final también determinarán los enfrentamientos de semifinales.

Por un lado del cuadro, el ganador de Lito-Danubio se medirá con el vencedor de Liverpool-Juventud. Por el otro, quien avance del encuentro entre Deportivo Maldonado y Nacional enfrentará al ganador de Boston River-Montevideo City Torque.

¿Dónde ver los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay?

Los encuentros de la Copa AUF Uruguay se transmiten a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming.