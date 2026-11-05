Libertad 0-0 Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay: se cierran los octavos de final en el Campus

La Copa AUF Uruguay cierra a partir de las 21:00 horas sus octavos de final en el Campus Domingo Burgueño Miguel. Libertad de San Carlos buscará mantener vivo a OFI en la competición, cuando reciba a Montevideo City Torque, que quiere seguir prendido a luchar tanto este torneo, como la Liga AUF Uruguaya.

El equipo carolino se clasificó al campeonato tras ser campeón de la Copa de Clubes de OFI y en la instancia amateur dejó por el camino a Bella Vista, recientemente ascendido a la Segunda Profesional AUF, al ganarle por 3-1. Por su parte, el Ciudadano viene de despachar con jerarquía a Peñarol, al que le ganó por 2-0 con doblete de Nahuel da Silva.

El partido se puede ver a través de DSports/DGO y Flow.

Libertad vs. Montevideo City Torque

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Ezequiel Busquets, Kevin Silva, José Tarán, Santiago Zampieri; Tomás Shaw, Sebastián Cáceres, Lucas Duré; Juan Quintana, Nahuel da Silva, Ramiro Lecchini. DT: Marcelo Méndez.

Televisan: DSports/DGO y Flow.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Alberto Piriz y Carlos Roca.

Cuarto: Elías Lorenzo.

VAR: Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso.

Estadio: Estadio Domingo Burgueño.