Libertad 0-0 Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay: se cierran los octavos de final en el Campus
El campeón de la Copa de Clubes de OFI recibe al Ciudadano, que define en las últimas dos fechas del Clausura, tanto el torneo corto, como la Tabla Anual.
La Copa AUF Uruguay cierra a partir de las 21:00 horas sus octavos de final en el Campus Domingo Burgueño Miguel. Libertad de San Carlos buscará mantener vivo a OFI en la competición, cuando reciba a Montevideo City Torque, que quiere seguir prendido a luchar tanto este torneo, como la Liga AUF Uruguaya.
El equipo carolino se clasificó al campeonato tras ser campeón de la Copa de Clubes de OFI y en la instancia amateur dejó por el camino a Bella Vista, recientemente ascendido a la Segunda Profesional AUF, al ganarle por 3-1. Por su parte, el Ciudadano viene de despachar con jerarquía a Peñarol, al que le ganó por 2-0 con doblete de Nahuel da Silva.
El partido se puede ver a través de DSports/DGO y Flow.
Libertad vs. Montevideo City Torque
Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Ezequiel Busquets, Kevin Silva, José Tarán, Santiago Zampieri; Tomás Shaw, Sebastián Cáceres, Lucas Duré; Juan Quintana, Nahuel da Silva, Ramiro Lecchini. DT: Marcelo Méndez.
Televisan: DSports/DGO y Flow.
Árbitro: Augusto Olmos.
Asistentes: Alberto Piriz y Carlos Roca.
Cuarto: Elías Lorenzo.
VAR: Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso.
Estadio: Estadio Domingo Burgueño.
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