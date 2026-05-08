Con Matías Viña en el arco, River le ganó agónicamente a Carabobo y quedó cerca de los octavos de Sudamericana

Matías Viña vivió una insólito partido en Venezuela. Generó un penal que erró Juan Fernando Quintero y al final tuvo que vestirse de arquero, tras ser expulsado Santiago Beltrán, al minuto 84' de juego. El uruguayo no fue obligado a intervenir, en un partido donde River Plate terminó ganando con agónico gol de Maximiliano Salas y estiró su ventaja sobre Carabobo, tras superarlo por 2-1.

A lo Enzo Pérez, el lateral se calzó el buzo verde y logró sostener su arco en cero durante el tiempo adicional del partido. Viña solo ejecutó algún saque de arco y contó con la fortunade que el equipo venezolano no pudo encontrar los tres palos, pese a algún remate de larga distancia que ensayó en el final para ganar el partido. El Millonario resistió y se encontró en un largo pelotazo de Facundo González, una asistencia deluxe para Salas, que definió por arriba de Lucas Bruera en la agonía del partido.

¡PROBLEMAS PARA VIÑA TRAS LA ROJA DE BELTRÁN!



El lateral de River atajará SIN NÚMERO de camiseta, solo en el short.



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El hecho terminó siendo anecdótico, pero polémico. El VAR intervino cuando Derlis López castigado a Beltrán con tarjeta amarilla por una infracción fuera del área, donde el delantero se estaba abriendo hacia el lateral izquierdo. De cabina convocaron al paraguayo y lo convencieron con un plano abierto donde se observaba que ningún jugador llegaba a cerrar un posible remate. Tras ovservar la incidencia, el árbiro principal determinó la tarjeta roja, lo que provocó el ingreso de Viña al arco.

¡¡EXPULSADO BELTRÁN EN RIVER!!



El arquero del Millonario salió lejos, bajó a Berríos de una barrida y vio la roja tras la revisión en el VAR.



¡ATAJARÁ VIÑA!



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River había comenzado ganando con gol de Maximiliano Meza luego de un gran centro cerrado de Quintero en los primeros minutos del segundo tiempo, ante un rival que quedó con 10, gracias a la expulsión de Edson Castillo. Sin embargo, pese a jugar con uno menos, Carabobo pudo llegar al empate, gracias a un penal sancionado por plancha de Juan Cruz Mesa, que Matías Núñez pudo cambiar por gol, pese a que Beltrán acertó el lado.

De esta manera, el Millonario le sacó cuatro puntos de ventaja a Bragantino y Carabobo con dos fechas por jugar, por lo que quedó a solo una unidad de obtener el pasaje directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.