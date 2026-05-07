Agustín Canobbio habló sobre el interés de River Plate argentino: "Se ve que vengo haciendo las cosas bien"

Agustín Canobbio, quien tiene grandes posibilidades de ser parte de la lista de la selección de Uruguay para la Copa del Mundo, disfruta de un buen presente personal en Fluminense, que ayer empató 1-1 ante un debutante histórico en la Copa Libertadores: el argentino Independiente Rivadavia por la cuarta fecha del Grupo C, es pretendido por varios equipos de América, entre ellos River Plate argentino.

Este miércoles, en zona mixta tras el partido, el delantero, de 27 años, fue consultado por la probabilidad de sumarse al Millonario. "Es un orgullo muy grande, se están fijando en mi fútbol y en mi fútbol. Se ve que vengo haciendo las cosas bien", dijo Canobbio a TyC Sports, y añadió: "Hay que continuar, se vienen cosas lindas".

Además, ante la consulta de si le gustaría probarse en el medio argentino, declaró: "En algún momento, si se da. Mi viejo ya jugó y es un apasionado del fútbol argentino". La referencia es para Osvaldo Canobbio, que pasó de Nacional a Newell's y también jugó en Talleres, Huracán y Deportivo Español.

El extremo de 27 años es del paladar del entrenador Eduardo Coudet y, según BOLAVIP, el director técnico se habría comunicado personalmente con el atacante para manifestarle su deseo de contar con él. Días atrás también trascendió cierto interés por Mauro Arambarri.

Canobbio tiene como una de sus metas el Mundial 2026 luego de que en 27 de marzo tuviera su esperado retorno a la selección ante Inglaterra. El ex Peñarol, que no había sido citado desde la Copa América 2024, mostró un buen rendimiento y fue reemplazado en los minutos finales por Brian Rodríguez. Ese fue el tercer partido como titular en la era Bielsa. Su debut había sido en el amistoso ante Cuba, mientras que su único partido oficial desde el arranque, fue ante Ecuador, donde hizo el único gol Celeste, en la caída en Quito, por 2-1.

