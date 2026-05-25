Colombia tiene su lista de convocados para el Mundial 2026: James Rodriguez y Luis Díaz, dicen presente

James Rodríguez liderará a Colombia en su regreso al Mundial, en la edición de Canadá, México y Estados Unidos de 2026. El mediocampista buscará volver a destacarse como lo hizo hace más de diez años en la Copa del Mundo de Brasil, acompañado por el extremo Luis Díaz, que disputará su primer certamen de esta magnitud, según la convocatoria anunciada este lunes.

James, de 34 años, que jugará posiblemente su último mundial, encabeza a la selección cafetera, que estuvo ausente en Qatar 2022, después una temporada en la que no logró destacar en el Minnesota United de la liga norteamericana.

El 10 es una pieza clave en la selección del entrenador argentino Néstor Lorenzo, James jugará la Copa del Mundo con apenas tres partidos disputados como titular en 2026 en su club. En los cuales brindó dos asistencias pero no anotó goles.

La gran ambición de James es volver a destacar como lo hizo en Brasil 2014, donde fue goleador con seis anotaciones y llevó a su país a cuartos de final.

En el Mundial 2026, Colombia debuta en el Grupo K ante Uzbekistán el 17 de junio y luego enfrentará a República Democrática de Congo y a la Portugal de Cristiano Ronaldo el 27 de junio.

El jugador del Bayern Munich, Luis Díaz, jugará su primer Mundial con 28 años y es actualmente considerado como uno de los mejores delanteros del mundo gracias a gran desempeño en el Bayern Munich.

El DT argentino, que presentó a los 26 convocados en una rueda de prensa en Bogotá, sostuvo que James hace trabajos físicos especiales para llegar en óptimo nivel al torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio.

En los convocados por el DT también destaca Luis Suárez, uno de los delanteros con más goles en Europa esta temporada jugando con Sporting de Portugal con 38 goles.

"Hay jugadores que conocemos muy bien. Otros que en el momento futbolístico que están pasando amerita la convocatoria", añadió Lorenzo.

Las mayores sorpresas fueron el delantero Juan Camilo "Cucho" Hernández, de buena temporada en Betis de España, y el defensor Willer Ditta, campeón el domingo en México con el Cruz Azul. Afuera de la lista quedaron veteranos conocidos como Juan Guillermo Cuadrado (37 años), actualmente en el Pisa de Italia, y el goleador histórico Radamel Falcao García, cerca del final de su carrera en Millonarios de Bogotá con 40 años.

Colombia llega al Mundial 2026 bajo una nube de dudas. El equipo acumuló una racha de 28 partidos invictos durante casi dos años y medio antes de caer en la final de la Copa Amérca de Estados Unidos 2024 ante Argentina por 1-0. Después de esa derrota, el equipo bajó su nivel pero terminó tercero en la eliminatoria sudamericana.

La lista de 26 convocados

Arqueros:

Camilo Vargas (Atlas, MEX)

David Ospina (Atlético Nacional)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG).

Defensores:

Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING)

Santiago Arias (Independiente, ARG)

Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR)

Jhon Lucumí (Bolonia, ITA),

Yerry Mina (Cagliari, ITA)

Willer Ditta (Cruz Azul, MEX)

Johan Mojica (Mallorca, ESP)

Deiver Machado (Nantes, FRA).

Mediocampistas:

James Rodríguez (Minnesota United, USA)

Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG)

Kevin Castaño (River Plate, ARG)

Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING)

Jáminton Campaz (Rosario Central, ARG)

Richard Ríos (Benfica, POR)

Jhon Arias (Palmeiras, BRA)

Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRA)

Jorge Carrascal (Flamengo, BRA).

Delanteros:

Luis Díaz (Bayern Munich, ALE)

Luis Javier Suárez (Sporting CP, POR)

Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS)

Carlos Gómez (Vasco da Gama, BRA)

Juan Camilo Hernández (Betis, ESP)

📋 ¡𝗟𝗼𝘀 𝟮𝟲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢!



𝗘𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼, 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲 🇺🇸🇲🇽🇨🇦… pic.twitter.com/nUfoteMbyS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026

Con información de AFP