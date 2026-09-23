Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Cerro vs. Deportivo Maldonado en vivo por Copa AUF Uruguay: buscan puntos que aseguren la clasificación

En el Tróccoli, el Albiceleste llega sin victorias y buscando conseguir la primera en una jornada clave, mientras que el fernandino ganó los dos primeros, pero perdió los puntos del segundo.

El País
El País
23/09/2026, 19:45
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Juan Cruz Guasone en plena disputa por la pelota con Cerro ante Deportivo Maldonado.
Juan Cruz Guasone en plena disputa por la pelota con Cerro ante Deportivo Maldonado.
Foto: Leonardo Mainé.

Se juega la última fecha de la fase de grupos del Grupo 3 y en uno de los partidos estarán cara a cara Cerro y Deportivo Maldonado (20:00) en un encuentro donde ambos se juegan la chance de avanzar a la próxima ronda por lo que un triunfo los ayudará mucho.

Por el lado del Villero, aún no cosechó victorias porque empató con Wanderers y cayó con Cerrito, mientras que Deportivo Maldonado venció a Bohemios y auriverdes, pero se quedó con solo tres de esos seis puntos luego de que un error administrativo —al incluir tres futbolistas sin contrato profesional— le quitara los tres que acumuló ante el equipo del Prado

Cerro: Darío Denis; Pablo Nongoy, Ariel Lima, Mauro Villar, Francisco Bregante; Rodrigo Mederos, Emiliano Sosa, Agustín Miranda; Tiago Rijo, Bruno Morales, Alejandro Severo. DT: Alejandro Cappuccio.

Deportivo Maldonado: Adriano Freitas; Franco Marino, Hernán Petryk, Joaquín Rodríguez, Sebastián Tormo; Camilo Mayada, Adrián Vila, Lucas Núñez, Gonzalo Sosa; Lautaro Ibáñez, Cayetano Bolzán.

Hora: 20:00
Televisa: DSports, DGO y Flow
Estadio: Luis Tróccoli
Árbitro: Leandro Lasso
Asistentes: Carlos Roca y Franco Mieres
Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
CerroDeportivo MaldonadoCopa AUF Uruguay
Te puede interesar