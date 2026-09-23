Cerro vs. Deportivo Maldonado en vivo por Copa AUF Uruguay: buscan puntos que aseguren la clasificación

Se juega la última fecha de la fase de grupos del Grupo 3 y en uno de los partidos estarán cara a cara Cerro y Deportivo Maldonado (20:00) en un encuentro donde ambos se juegan la chance de avanzar a la próxima ronda por lo que un triunfo los ayudará mucho.

Por el lado del Villero, aún no cosechó victorias porque empató con Wanderers y cayó con Cerrito, mientras que Deportivo Maldonado venció a Bohemios y auriverdes, pero se quedó con solo tres de esos seis puntos luego de que un error administrativo —al incluir tres futbolistas sin contrato profesional— le quitara los tres que acumuló ante el equipo del Prado

Cerro: Darío Denis; Pablo Nongoy, Ariel Lima, Mauro Villar, Francisco Bregante; Rodrigo Mederos, Emiliano Sosa, Agustín Miranda; Tiago Rijo, Bruno Morales, Alejandro Severo. DT: Alejandro Cappuccio.

Deportivo Maldonado: Adriano Freitas; Franco Marino, Hernán Petryk, Joaquín Rodríguez, Sebastián Tormo; Camilo Mayada, Adrián Vila, Lucas Núñez, Gonzalo Sosa; Lautaro Ibáñez, Cayetano Bolzán.

Hora: 20:00

Televisa: DSports, DGO y Flow

Estadio: Luis Tróccoli

Árbitro: Leandro Lasso

Asistentes: Carlos Roca y Franco Mieres

Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez