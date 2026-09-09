Cerro Largo 0-0 Defensor Sporting en vivo por Copa AUF Uruguay: ambos buscan salir del fondo del grupo

Cerro Largo y Defensor Sporting (19:45 - DSports, DGO y Flow) abren la segunda fecha del Grupo 2 de la Copa AUF Uruguay y lo hacen en Melo donde el Arachán busca hacerse fuerte de local y así conseguir sus primera unidades en este certamen. Por su parte los de Mauricio Larriera intentarán salir del momento irregular que atraviesan con una sola victoria en 15 partidos por toda competencia.

En la primera jornada, ambos dejaron puntos porque Cerro Largo cayó en su visita a Colonia frente a Plaza por 2-1, mientras que la Viola inauguró el certamen el pasado 25 de agosto con un empate sin goles frente a Rentistas jugando como local en el Estadio Luis Franzini.

Precisamente Rentistas y Plaza Colonia deben su partido de la segunda fecha luego del insólito episodio que se registró en el Complejo del Bicho Colorado y pasó a disputarse el próximo 16 de setiembre a las 15:30.

Cerro Largo:

Cerro Largo: Lukas González; Facundo Álvez, Nicolás Bertocchi, Alexis Piegas, Facundo Acosta; Andrés Córdoba, Sebastián Assis, Emiliano Jourdan; Brian Lozano, Elías de León, Alexis Segovia. DT: Juan Jacinto Rodríguez.

Defensor Sporting: Lucas Machado; Nehemías González, Mateo Caballero, Francisco Sorondo, Diego Abella; Martín Rabuñal, Germán Barrios, Nicolás Wunsch; Alex Perdomo, José Neris, Facundo Castro. DT: Mauricio Larriera.

Hora: 19:45

Estadio: Ubilla

Televisa: DSports, DGO y Flow

Árbitro: Ruben Umpiérrez

Asistentes: Gustavo Márquez Lisboa y Franco Mieres

Cuarto árbitro: Leandro Lasso