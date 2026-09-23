Boston River vs. Fénix en vivo por Copa AUF Uruguay: el líder quiere cerrar con puntaje perfecto
El Sastre ya aseguró su lugar en la próxima fase de la Copa AUF Uruguay, pero buscará terminar la serie con tres victorias; Fénix necesita ganar para mantener chances de clasificación.
Boston River recibe este miércoles a Fénix desde las 15:30 horas en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, por la tercera y última fecha del Grupo 6 de la Copa AUF Uruguay. El Sastre llega como líder con seis puntos y ya tiene asegurada la clasificación, mientras que Fénix suma una unidad y necesita ganar para alcanzar los cuatro puntos y esperar el resultado de Liverpool-Colón.
El conjunto rojiverde ganó sus dos partidos anteriores: derrotó 2-0 a Colón y luego venció 1-0 a Liverpool, resultados que le permitieron llegar a esta última jornada con puntaje perfecto y sin goles recibidos.
Sin embargo, el presente en el Clausura es diferente. Boston River viene de perder sus últimos tres partidos ante Liverpool (0-1), Racing (2-3) y Progreso (1-2). El último encuentro derivó en la salida de Ignacio Ithurralde como entrenador.
Fénix, por su parte, debutó con derrota 2-0 ante Liverpool y luego empató 3-3 con Colón. Necesita sumar de a tres para llegar a cuatro unidades y superar a Liverpool si este empata o pierde ante Colón.
El encuentro será arbitrado por Esteban Guerra, con Julián Pérez y Nicolás Piaggio como asistentes y Juan Cianni como cuarto árbitro. No tendrá VAR.
Boston River vs. Fénix: alineaciones probables
Hora: 15:30
Estadio: Campeones Olímpicos de Florida
Torneo: Copa AUF Uruguay, fecha 3
TV: DSports/DGO/Flow/Cables
Boston River. Juan González; Andy López, Marco Mancebo, Ignacio Fernández, Jairo O'Neil; Rodrigo Saravia, Agustín Amado, Dilan Correa; Facundo Muñoa, Yair González, Agustín Fernández.
DT. Diego Jaume.
Fénix. Ernesto Hernández; Nicholas Negro, Guido Segalerba, Guillermo Pereira, Fabián Píriz; Nahuel De Armas, Nicolás Fuentes, Matías Cabrera, Gonzalo Andrada; Sebastián Ribas, Luca Babino
DT. Carlos Canobbio
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Julián Pérez y Nicolás Piaggio.
Cuarto: Juan Cianni
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