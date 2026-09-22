Alonso: la "tentación" que deja abierta su reelección en AUF, debate por casas de apuestas y la "pesadilla" de Rampla

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, brindó una extensa entrevista en el que habló sobre los efectos del nuevo contrato de televisación del fútbol uruguayo, la actualidad de la selección y qué tan definida tiene la idea de presentar a la reelección en marzo/abril. Además, se refirió a la crisis que atraviesa Rampla Juniors, la discusión sobre la publicidad de las casas de apuestas deportivas en la final de la Copa Libertadores que se jugará en Montevideo y las obras en el Estadio Centenario para el Mundial 2030.

La entrevista inició con el cuestionamiento de la opinión pública respecto a la retribución que hace Conmebol a los presidentes de las confederaciones, a lo que el economista respondió: "Creo que los presidentes de la AUF y los neutrales, que le dedican muchas horas, deberían tener un ingreso por su actividad. No lo tienen. Lo que tendría como contrapartida, sería mayor dedicación, porque el fútbol no es amateur, es profesional, cuando tenés gente que puede vivir de su trabajo encontrás mayor calidad en su trabajo", expresó en el regreso de La Caja Negra a TV Ciudad.

Ante la consulta de si esta idea esta regulada, Alonso confesó: "Debería en el futuro. Está previsto en el estatuto, pero hasta ahora no lo hemos regulado”.

Además, respecto a si tiene más ambiciones que el fútbol, dijo: "Esto es lo máximo que me pasó en la vida".

#LaCajaNegra | El primer invitado del ciclo 2026 es Ignacio Alonso, presidente de la AUF



⚽️ “Yo creo que los presidentes de la AUF y los neutrales deberían tener un ingreso por su actividad. Está previsto en el estatuto, pero hasta ahora no lo hemos regulado”, dijo pic.twitter.com/ZIAlfqyi1p — TV Ciudad (@TVCIUDADuy) September 22, 2026

Alonso también se pronunció acerca de la crisis que atraviesa Rampla Junrios, hoy en la Primera División Amateur, más conocida como la "C" del fútbol uruguayo. El pasado 17 de setiembre los hinchas convocaron una manifestación en la puerta de la AUF para que las autoridades escuchen su reclamo, con la intención de hacer llegar una nota con la que puedan empezar a construir una vía que evite que el club pase a concurso el 22 de setiembre, cuando el equipo Villero podría perder hasta el escudo.

“Es una pesadilla porque, en cierta manera, me siento responsable de la situación. Más allá de que creo que hicimos lo correcto en varios puntos, siempre salimos a buscar la solución, incluso siendo presidente de AUF. Es público y notorio que hemos sido propulsores de las inversiones en Uruguay para sacar adelante a equipos y sostenerlos", dijo a quien su abuelo Eduardo, exdirigente del club, y su mamá, lo hicieron hincha de Rampla.

"El inversor (Foster Gillette) tuvo algunos problemas en Argentina, su familia tuvo que tomar decisiones sobre el corte de las inversiones, hoy creo que estamos en una situación de enfrentar la continuidad del club, el hombre demostró que quiere sacar a flote esto. Se hizo un muy mal manejo deportivo en 2025, lo que nos llevó a la 'C', la peor pesadilla”, fuera del concurso, que se va a salvar en las próximas semanas, se va llegar a una solución. Hay que volver a encauzar al club", añadió sobre la intervención del MEC cuyo concurso se llevará a cabo el 22 de octubre.

Relección en AUF

Sobre si vislumbra la reelección en AUF, expresó: "El tiempo lo dirá, por ahora estamos en el tiempo de gestión". Pero además, aclaró lo dicho en el Artículo 13 de la Ley 19.828, que el "presidente debe ser reelecto por única vez", a lo que Alonso explicó: "Esa ley fue posterior a mi elección, no me ampara".

Ignacio Alonso, Yamandú Orsi y Alejandro Domínguez. Foto: @agdws.

"La tentación de poder cerrar con el Mundial es fuerte"

"Estamos estudiando un ajuste estatutario, en el caso de que me quiera postular, pero todavía hay que convencerse. Lo que hago me encanta, pero está la vida. Es una balanza difícil de explicar. La tentación de poder cerrar con el Mundial es fuerte, siento que hice muchas cosas para que esto saliera y estamos haciendo cosas para que salga mejor aún, sería un sueño vivirlo", confesó.

Apuestas en la final de la Copa Libertadores

En Uruguay, la Ley N° 19.535 y el Decreto N° 366/017 prohíben estrictamente la publicidad, patrocinio y comunicación comercial de juegos de azar y apuestas online que no estén autorizados por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Sin embargo, Fluminense, Flamengo y Palmeiras, tres de los cuatro finalistas, poseen patrocinios de este tipo en sus camisetas.

“Conmebol no apretó, se advirtió que pueden llegar dos equipos con publicidad de casas de apuestas en su remera y no podés privarles a esos equipos la publicidad más importante. Yo creo la solución es una adecuación por decreto como excepción para la final”, dijo Alonso.

#LaCajaNegra | ¿Qué va a pasar con las publicidades de apuestas en la final de la Libertadores?



⚽️ “Se advirtió que pueden llegar dos equipos con publicidad en su remera. Yo creo la solución es una adecuación por decreto como excepción para la final”, dijo Ignacio Alonso pic.twitter.com/BjfRkvAFDK — TV Ciudad (@TVCIUDADuy) September 22, 2026

La televisación

Además de las mejoras con las entrevistas de los entrenador y jugadores antes y después de los partidos, el presidente desacó: “Tenemos los salarios al día de todos los actores. Este año esperamos tener las dos primeras canchas con televisación inversa: Wanderers y Danubio”.