Junta de Acreedores de Rampla Juniors accedió a una prórroga de 60 días; nueva instancia será el 18 de noviembre

Este martes se desarrolló la audiencia de la Junta de Acreedores de Rampla Juniors, que accedió a una prórroga de 60 días luego de la votación favorable del 95% de los acreedores con derecho a voto. La noticia la dio a conocer el abogado Ignacio Durán, quien fue presidente del Picapiedra en 2018 y adjuntó el informe de la Sindicatura.

"En este caso la concursada solicita la prórroga de la presente instancia fijándose nueva fecha en el plazo de sesenta días a efectos de arribar a un convenio con los acreedores. Sometido a votación, la propuesta recibe el voto afirmativo de BPS, AUF y Felipe Vasquez, informando la Sindicatura que se ha logrado el 95% de los créditos quirografarios con derecho a voto presentes", inició el documento.

Y añadió: "Atento a que la propuesta de prórroga de la presente instancia ha sido votada por la mayoría de los acreedores verificados con derecho a voto presentes y de conformidad con lo previsto por el artículo 115 de la LCRE, prorrógase la presente instancia para el día 18 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas".

Culminada la audiencia de Junta de Acreedores de Rampla Juniors se accedió a una prórroga de 60 días votada por el 95% de los acreedores con derecho a voto. Nueva Junta será celebrada el 18 de noviembre. El Dr. Tealdi manifestó tener un plan de pago. pic.twitter.com/FTCX33gVUw — Dr. Ignacio Durán (@iduran1) September 22, 2026

Rampla atraviesa una situación crítica que generó la manifestación de sus hinchas el pasado 17 de setiembre en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) donde buscaban hacer llegar una carta para tratar de evitar que el club pasara a concurso el 22 de setiembre.

En aquella instancia Pablo Bethencourt, vocero de los socios de Rampla Juniors, le dijo a Ovación el 15 de setiembre: "Vamos a desaparecer”, manifestó. Y, en referencia a lo que podría llegar a suceder en caso de que el club pase a concurso, dijo: "Significa que se nos rematan los bienes tangibles y los intangibles”.

Esto sucederá en caso de que el Picapiedra no presente un plan de pago a sus acreedores antes de dicha fecha. Rampla podría perder bienes tangibles, como su sede, e intangibles, como su escudo.

"Se festeja, se llore, se sufre, pero no se abandona", fue uno de los mensajes que dejaron los Picapiedras en la puerta de la AUF, que hoy buscan sostener a un equipo que viene de dos descensos consecutivos y en una profunda crisis económica.

Ignacio Alonso se refirió a la situación que atraviesa Rampla Juniors

Ignacio Alonso en el lanzamiento de la Copa AUF Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), habló este martes con el programa "La Caja Negra", que se emite por TV Ciudad, y se refirió a la situación de Rampla Juniors: “Es una pesadilla porque, en cierta manera, me siento responsable de la situación. Más allá de que creo que hicimos lo correcto en varios puntos, siempre salimos a buscar la solución, incluso siendo presidente de AUF. Es público y notorio que hemos sido propulsores de las inversiones en Uruguay para sacar adelante a equipos y sostenerlos", comenzó.

Y añadió: "El inversor (Foster Gillette) tuvo algunos problemas en Argentina, su familia tuvo que tomar decisiones sobre el corte de las inversiones, hoy creo que estamos en una situación de enfrentar la continuidad del club, el hombre demostró que quiere sacar a flote esto. Se hizo un muy mal manejo deportivo en 2025, lo que nos llevó a la 'C', la peor pesadilla”, fuera del concurso, que se va a salvar en las próximas semanas, se va llegar a una solución. Hay que volver a encauzar al club".