Boston River tiene nuevo director técnico: vuelve al club Ignacio Ithurralde y tendrá doble competencia

Luego de un mal comienzo en el Torneo Apertura donde Boston River cosechó unicamente dos puntos de 18 disputados, la directiva del Sastre decidió destituir a Israel Damonte y en las últimas horas del martes 17 se terminó de confirmar el regreso de Ignacio Ithurralde. También se habían manejado otros nombres para este puesto como Alejandro Apud y Richard Pellejero.

Cabe recordar que Damonte, entrenador argentino, dirigió solamente siete partidos oficiales, dos empates y cuatro derrotas en el torneo local y la única victoria que consiguió fue para clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana donde venció a Racing por la mínima.

Curiosamente, el partido que termina desencadenando la salida del director técnico fue el de Boston River frente a Racing pero esta vez por el torneo local, donde fue victoria del equipo de Sayago por la mínima.

Ignacio Ithurralde, de 42 años, ya tuvo un pasaje por Boston en junio de 2021 hasta noviembre 2022 donde dirigió 62 partidos, obtuvo 28 victorias, 15 empates y 19 derrotas. Luego dirigió a Montevideo City Torque, River Plate y Defensor Sporting. En noviembre de 2025 fue destituido del conjunto violeta.

Pablo Álvarez, gerente deportivo de Boston River, declaró en "La Mañana del Fútbol" (El Espectador Deportes) que: "Ignacio Ithurralde tiene muchas cualidades necesarias para este momento de la institución, ya que está acostumbrado a entrenar con jugadores jóvenes, tiene liderazgo y una idea de juego clara".

Fabián Yantorno (AT) junto a Ignacio Ithurralde (DT), dirigiendo a Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal | El País

También argumentó que su forma de trabajar tiene un impacto inmediato en sus equipos y es lo que necesitan hoy por la urgencia de puntos.

Ithurralde mantendrá su cuerpo técnico con Fabián Yantorno que ya estaba trabajando con Damonte.

El nuevo entrenador agarra un equipo que jugará Copa Sudamericana pero que en el Torneo Apertura se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones con dos unidades.

Asume este miércoles por la tarde, tendrá pocos días de entrenamiento y debutará ante Progreso el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas en el Parque Abraham Paladino.

Ignacio Ithurralde - Rampla Juniors vs River Plate, 2-0, Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de Futbol 2024, en el Estadio Parque Saroldi de Montevideo, ND 20240518, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

El sastre conocerá su suerte en el plano internacional el próximo jueves cuando se realice en Paraguay el sorteo de la fase de grupos. En el Bombo 1 hay equipos con mucha historia y peso en el continente. River Plate, Atletico Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y America de Cali, uno de estos será rival de Boston River.

Cabe destacar que en su pasaje anterior por el sastre, Ignacio Ithurralde logró clasificarlo a Boston River a la Copa Libertadores 2023, la primera vez en la historia del club.