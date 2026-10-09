Bautista Tomatis se retiró en silla de ruedas del partido ante City Torque: qué le pasó al delantero de Danubio

Por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguay se enfrentaron en el estadio Charrúa los equipos de Montevideo City Torque y de Danubio. Los Ciudadanos buscaban una victoria que podía dejarlos como líderes hasta que jugara Liverpool mientras que para la Franja la situación es más apremiante en la lucha por mantener la categoría.

Después de una semana planificando el partido, a los 20 minutos Leonel Rocco tuvo una variante obligada porque Bautista Tomatis tuvo que retirarse en silla de ruedas.

A pesar de que este miércoles jugará la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Brasil, Marcelo Méndez decidió alinear un equipo titular para enfrentar a los de La Curva. En los primeros minutos cayeron varios centros sobre el área de Mauro Goicoechea y en uno de ellos quedó muy sentido Tomatis.

El argentino, delantero y a préstamo desde Racing, bajó a defender la pelota quieta y quedó como referencia de Salomón Rodríguez. Cuando ambos fueron hacia la pelota, Tomatis chocó su cabeza contra el codo del delantero de City Torque y cayó al suelo de una manera que preocupó a sus compañeros.

La sanidad ingresó a atenderlo inmediatamente y Tomatis, algo mareado, volvió a ingresar a la cancha. Alcanzó a jugar algunos minutos más, pero seguía con malestares y sobre los 20 minutos se dejó caer otra vez sobre el suelo para que Maicol Ferreira ingresara en su lugar.

La variante obligada para Leonel Rocco hizo que Danubio, que alineó a Bautista Azambuja acompañando al argentino en ofensiva, perdiera algo de altura. Además, activó el protocolo de cambio por conmoción cerebral: no le quitó una ventaja de cambio a Danubio y le otorgó una más a City Torque. También, por ese protocolo Bautista Tomatis tuvo que retirarse en silla de ruedas para que una ambulancia lo traslade a hacerse estudios. El argentino, con buen humor pese a la situación y perderse el partido, le sonrió a uno de sus compañeros mientras se retiraba del estadio Charrúa.