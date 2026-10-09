City Torque vs. Danubio: el Ciudadano busca recuperar la punta y la Franja sumar para alejarse del descenso

Montevideo City Torque recibirá a Danubio este viernes (17:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow, Cables) en el Estadio Charrúa, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El encuentro tendrá el arbitraje de Esteban Ostojich.

El Ciudadano atraviesa una semana exigente, con un ojo puesto en el campeonato local y otro en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro el próximo miércoles. En el Clausura suma 19 puntos y ocupa el segundo lugar, a uno de Liverpool, que lidera con 20. Sin embargo, llega golpeado por la derrota 2-0 ante Nacional en el Gran Parque Central, resultado que extendió a tres los partidos consecutivos sin triunfos en el torneo corto: antes había empatado 1-1 con Peñarol y perdido 2-0 ante Deportivo Maldonado.

El equipo de Marcelo Méndez también tiene objetivos en la Tabla Anual, donde acumula 54 puntos y se ubica tercero, detrás de Peñarol y Deportivo Maldonado. Ganar en el Charrúa le permitiría subirse a la cima en la pelea por el Clausura, al menos hasta que Liverpool, actual puntero, visite a Deportivo este noche.

Danubio, por su parte, llega con el impulso de haber derrotado 2-1 a Cerro Largo en Jardines del Hipódromo y cortar una racha de 17 partidos sin ganar. El triunfo le permitió cortar una racha adversa, pero todavía está lejos de la tranquilidad: suma siete puntos en el Clausura y ocupa el puesto 13. En la tabla del descenso tiene un promedio de 1,059, por encima únicamente de Progreso, por lo que necesita seguir sumando para escapar de la zona comprometida.

El antecedente más reciente entre ambos por el campeonato fue el 1-0 de City Torque en julio. Además, el Ciudadano venció 2-0 a la Franja por la Copa AUF Uruguay el 1 de setiembre. Danubio buscará cambiar esa tendencia y llevarse puntos importantes de una cancha complicada.

Montevideo City Torque vs. Danubio: alineaciones probables

Hora: 17:00.

Estadio: Charrúa.

TV: DSports, Disney+, Antel TV y Flow.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; José Tarán, Nicolás Pérez, Brian Gutiérrez; Ezequiel Busquets, Sebatián Cáceres, Diogo Guzmán, Lucas Duré, Santiago Zampieri; Nahuel Da Silva, Ramiro Lecchini.

DT: Marcelo Méndez.

Danubio: Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Mauro Brasil, Tomás Cavanagh, Leandro Sosa; Mateo Peralta, Iván Rossi, Joaquín Trasante, Sebastián Rodríguez; Bautista Tomatis, Benjamín Azambuja.

DT: Leonel Rocco.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Daniel Rodríguez.

AVAR: Santiago Motta.