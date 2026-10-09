Los partidos más destacados del fin de semana con presencia uruguaya: dos clásicos y cruces imperdibles en Premier

La agenda del fin de semana de los futbolistas uruguayos destacados viene cargada de partidos importantes tanto en Europa como en América. En España, la acción con La Liga, a las 13:30, cuando Barcelona recibirá al Getafe de Martín Satriano y Sebastián Boselli en el Spotify Camp Nou. Más tarde, a las 16:00, será el turno de Federico Valverde, que saldrá a la cancha con el Real Madrid para recibir al Villarreal de Santiago Mouriño el Estadio Santiago Bernabéu.

Federico Valverde en su regreso a los entrenamientos con el Real Madrid. Foto: Real Madrid.

En el fútbol inglés, el Bournemouth de Álvaro Rodríguez tendrá un duro compromiso en condición de visitante frente al Chelsea, programado para el sábado a las 11:00.

Más tarde, a las 13:30, el Tottenham de Rodrigo Bentancur tendrá un durísimo examen visitando al Manchester United en Old Trafford por la Premier League.

Rodrigo Bentancur previo al partido entre Aston Villa y Tottenham por Premier League. Foto: @SpursOfficial.

La acción en Argentina con presencia uruguaya se pone en marcha el sábado: a las 17:00, cuando el Estudiantes de La Plata de Fernando Muslera, Thiago Palacios y Gabriel Neves visite a Central Córdoba.

Ya entrada la noche, a las 20:30, la emoción se traslada a la MLS en Estados Unidos, donde Luis Suárez y Lionel Messi, en su regresó tras la despedida de la selección argentina, liderarán el ataque del Inter Miami en el enfrentamiento frente al D.C. United.

Luis Suárez festeja su gol ante Montreal. Foto: AFP.

El domingo la agenda domina el centro de la escena con los platos fuertes. En la Premier League, el Liverpool de Ronald Araújo tendrá un partidazo en Anfield recibiendo al líder Manchester City a las 12:30 de Uruguay.

Desde Brasil con una nueva edición del apasionante clásico Grenal. A partir de las 17:30, Gremio recibirá en su estadio al Inter de Porto Alegre, aunque este no tendrá Sergio Rochet, quien, a pesar de haber vuelto a entrenar a la par del grupo esta semana tras su recuperación y realiza trabajos en fisioterapia.

Este mismo día será el vibrante clásico de Río de Janeiro en el Maracaná, donde el Flamengo de Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz se enfrentará al Fluminense de Agustín Canobbio.

El festejo de Agustín Canobbio en la clasificación de Fluminense ante Platense. Foto: AFP.

Ese mismo día, por LaLiga de España, el Deportivo de La Coruña de José María Giménez visitará a la Real Sociedad a partir de las 11:15. Un rato después, desde las 13:30, el Real Betis de Facundo Bernal visitará a Osasuna.